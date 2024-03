Atualmente, o RB Salzburgo é orientado pelo austríaco Gerhard Struber, que chegou esta temporada do "irmão" norte-americano New York Red Bulls. É primeiro classificado da liga do seu país e tem como principais estrelas Pavlovic, Sucic, Solet, Dedic, Kjaergaard e Karim Konaté.

Além do RB Salzburgo, os outros adversários do Benfica no Grupo D são Inter Milão, finalista derrotado da época passada, e que deixou os encarnados pelo caminho nos quartos de final, e os espanhóis da Real Sociedad, onde atua o português André Silva.