César Peixoto regressa ao lanterna-vermelha Paços de Ferreira

O treinador César Peixoto vai voltar a assumir o comando técnico do Paços de Ferreira, 18º e último classificado da I Liga portuguesa de futebol, depois de ter começado a temporada no clube, informou esta segunda-feira o emblema pacense.

O antigo futebolista, de 42 anos, vai ser apresentado hoje, às 12:00, no Estádio Capital do Móvel, em Paços de Ferreira, revelou o clube que somou apenas dois pontos nos 14 primeiros jogos do campeonato.

César Peixoto, que iniciou a carreira de treinador no Varzim, passando ainda por Académica, Desportivo de Chaves e Moreirense, terminou a temporada passada no Paços de Ferreira, finalizando o campeonato no 11.º lugar.

Iniciou esta época no Paços, sem conseguir melhor do que dois empates nos nove primeiros jogos da I Liga, saindo depois do afastamento na terceira eliminatória da Taça de Portugal pelo Vitória de Setúbal (3-0).

Regressa agora, como o terceiro treinador da temporada, depois do seu sucessor José Mota e do interino Marco Paiva.

Mota, de 58 anos, voltou ao 'seu' clube, perdendo os três jogos que comandou no campeonato e um para a Taça da Liga, competição na qual empatou dois encontros, enquanto Paiva, de 35, orientou interinamente a equipa na derrota no terreno do Sporting (3-0), na passada quinta-feira.

Após 14 jornadas, o Paços de Ferreira ocupa o último lugar da I Liga, com dois pontos, a cinco do Marítimo, 17.º, a 10 do Gil Vicente, 16.º, e a 11 do Santa Clara, primeiro clube acima da zona de despromoção e 'play-off'.

Na próxima ronda, a 15.ª, o Paços de Ferreira recebe o Desportivo de Chaves, 10.º com 19 pontos, no domingo, a partir das 15:30.