Celta de Vigo confirma regresso de suíço Seferovic ao Benfica

O Celta de Vigo, do treinador português Carlos Carvalhal, confirmou esta sexta-feira o regresso de Haris Seferovic ao Benfica, após o futebolista suíço ter representado o clube espanhol em 2022/23 por empréstimo das 'águias'.

O avançado suíço Haris Seferovic, de 31 anos, que chegou à Luz na época de 2017/18, proveniente do clube alemão Eintracht Frankfurt, tem contrato com o Benfica até 2024 e o seu futuro está agora nas mãos da direção 'encarnada'.

O Celta de Vigo, que terminou a Liga espanhola na 13.ª posição, com 43 pontos, a 45 do campeão FC Barcelona, anunciou ainda os regressos aos seus clubes de origem do avançado Carles Pérez (Roma) e do defesa Óscar Rodriguez (Sevilha).

"Queremos agradecer-lhes o seu esforço e envolvimento e desejar-lhes felicidades no seu futuro profissional e pessoal", refere o Celta de Vigo na sua conta oficial no Twitter.

Depois de uma primeira época 'tímida' no Benfica, Seferovic chamou a si o título de melhor marcador da I Liga em 2018/19, com 23 golos, feito que quase repetiu em 2020/21, em que terminou em segundo (22), após o que perdeu espaço na equipa.

Em 2021/22, o avançado suíço participou em apenas 15 jogos pelas 'águias', tendo marcado cinco golos. Em 2022/23, foi emprestado aos turcos do Galatasaray (13 jogos e dois golos) e, posteriormente, ao Celta de Vigo (18 e três).