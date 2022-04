Catarina Costa é vice-campeã da Europa de judo, na categoria de -48 kg. É a primeira medalha da jovem judoca portuguesa em grandes provas. Esta quinta-feira, em Sófia venceu três combates e chegou à final, mas não pode com a favorita Shirine Boukli, 2.ª do ranking mundial.

É primeira medalha para Portugal nos europeus da atleta da Associação Académica de Coimbra, no dia em que Telma Monteiro foi eliminada e falhou o recorde de medalhas.

Catarina chegou à final do peso mais leve após vencer a azeri Ramila Aliyeva, a italiana Assunta Scutto e a israelita Shira Rishony. No combate pelo ouro perdeu por wasari com a francesa.

A judoca de Coimbra, de 25 anos tinha perdido nos combates para o bronze nos Jogos de Tóquio 2020, nos Mundiais de Baku 2018 e nos Europeus de Minsk 2019 e consegue agora a primeira medalha. Uma prata para juntar ao ouro do Grande Prémio de Portugal, ganho em janeiro.

Catarina, que na qualidade de segunda cabeça de série, estava isenta na primeira eliminatória, teve o caminho aberto para a final, mas ainda encontrou forte resistência nos dois primeiros duelos.

Com a azeri Aliyeva, uma adversária teoricamente inferior, Catarina Costa garantiu a vitória apenas nos segundos finais, com três castigos à sua adversária, e com a italiana Scutto teve de ir a prolongamento.

No golden score resistiu até aos 3.35 (total de 7.35 no combate) e acabou por vencer por ippon, antes de passar à fina lcom a israelita Rishony, gerindo o combate - ainda chegou aos dois castigos -, após uma vantagem de wazari.

Na final não resistiu à francesa número 2 do ranking mundial, perdendo por wasari.