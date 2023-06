Caso dos emails. Diretor de comunicação do FC Porto condenado a um ano e 10 meses de prisão

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, foi condenado esta segunda-feira a um ano e 10 meses de prisão, estando a pena suspensa por igual período, pelos crimes de violação de correspondência e ofensa a pessoa no processo de divulgação dos emails do Benfica.

"O arguido Francisco Marques fez aquilo a que se chama a manipulação da informação", disse o juiz na leitura do acórdão, admitindo que foi feita "uma seleção de comunicação".

Por sua vez, Diogo Faria, diretor de conteúdos dos dragões, foi condenado a nove meses de prisão, também com pena suspensa durante um ano, por violação de correspondência.

Já Júlio Magalhães, que na altura era diretor do Porto Canal, foi absolvido de todos os crimes porque o tribunal considerou que "não tinha capacidade de impedir a divulgação dos emails".

O tribunal decidiu ainda que Francisco J. Marques e Diogo Faria paguem 10 mil euros de indemnização a Luís Filipe Vieira, antigo presidente do Benfica

O caso da divulgação dos emails remonta a 2017 e 2018, com comunicações entre elementos ligados à estrutura de Benfica e terceiros a serem reveladas no programa "Universo Porto - da bancada", do Porto Canal, e começou a ser julgado há cerca de seis meses, a 16 de setembro de 2022.