Casas de apostas patrocinam oito campeonatos de seis modalidades coletivas

De janeiro até junho deste ano, as 13 empresas com licença para exploração de apostas desportivas à cota registaram 799 ME em volume de apostas, para gastos diários de 4,4 ME e receitas brutas de 169,7 ME, valores dos quais se excluem os efeitos do mercado paralelo, também de dimensão considerável e constantemente na mira das autoridades.