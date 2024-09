Caroline Marks e Filipe Toledo sagram-se campeões do mundo de surf

No quadro masculino, Toledo, que, tal como em 2022, detinha a 'lycra amarela', de líder do circuito, no final das 10 etapas da época regular, estando já apurado para a final, derrotou o australiano Ethan Ewing também em dois 'heats' (2-0), com 17,97 e 14,27, contra 17,23 e 12,37 do adversário.