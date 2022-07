Carlos Sainz conquista primeira 'pole' da carreira em Silverstone

Sainz fez a sua melhor volta na última tentativa da terceira fase de qualificação, rodando em 1.40,983 minutos, batendo o holandês Max Verstappen (Red Bull), que foi segundo, por 0,072 segundos. O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi o terceiro, a 0,315 segundos do seu companheiro de equipa.

A sessão ficou marcada pela chuva, que obrigou os pilotos a montar pneus intermédios.Na Q3, a pista começou a secar e os tempos foram melhorando, com Verstappen, atual campeão, a cotar-se como o mais rápido após as primeiras tentativas.

No entanto, nos últimos segundos, Carlos Sainz bateu o tempo do piloto da Red Bull, que vinha atrás do espanhol e com possibilidade de melhorar o seu tempo.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Contudo, uma situação de bandeiras amarelas no segundo de três setores do circuito britânico de Silverstone impediu Verstappen de bater Sainz, que ficou surpreendido pelo primeiro lugar.

"Fiz a 'pole'? Como foi possível?", questionou Sainz pela rádio, depois de receber a notícia pelos engenheiros.

Carlos Sainz é o segundo piloto espanhol a conseguir uma 'pole position' no Mundial de Fórmula 1, depois de Fernando Alonso (Alpine), que hoje foi o sétimo mais rápido.

Depois da 'pole position', o piloto espanhol aponta agora à primeira vitória da carreira.

"Acho que sim. Temos um bom ritmo e acho que corrigimos alguns problemas. O Max [Verstappen] vai colocar muita pressão, mas vamos ver o que conseguimos fazer", sublinhou o piloto da Ferrari.

Sainz foi o 104.º piloto diferente a conquistar uma 'pole position' na Fórmula 1, o 34.º da Ferrari, que tem agora 272 'poles' no seu historial.

O mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) foi o quarto, a 0,633 segundos de Sainz, com o britânico Lewis Hamilton (Mercedes) em quinto, a 1,012 segundos, na frente do seu compatriota Lando Norris (McLaren) e de Alonso. O britânico George Russell (Mercedes) foi o oitavo, seguido do chinês Zhou Guanyu (Alfa Romeo) e do canadiano Nicholas Latifi (Williams), que nunca tinha conseguido chegar à fase final da qualificação.

O GP da Grã-Bretanha é a 10.ª prova da temporada.

Max Verstappen chega a esta jornada na frente do campeonato, com 175 pontos.