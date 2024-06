Carlos Sainz conquista 'pole' em Singapura e Red Bull eliminados na Q2

O piloto espanhol Carlos Sainz Jr (Ferrari) conquistou neste sábado (16) a pole position do Grande Prémio de Singapura e largará da primeira posição no domingo, enquanto os dois primeiros classificados do Mundial, o neerlandês Max Verstappen e o mexicano Checo Pérez, os dois pilotos da Red Bull, largarão muito atrás, após serem surpreendentemente eliminados no Q2.