"Sem vénias a quem quer que seja. Respeitar o adversário sim, mas Portugal tem legitimidade e valor para pensar em vencer qualquer um dos jogos". Quem o garante é Carla Couto, que reúne consenso quanto ao estatuto de melhor jogadora portuguesa de sempre e não embarca no discurso de que "participar já é bom". A seleção feminina de futebol estreia-se amanhã no Mundial, diante dos Países Baixos (08.30, RTP1), jogando depois com o Vitename e os EUA.

O grupo da seleção nacional "é dificílimo", assim como foi o caminho do futebol feminino em Portugal até ao Mundial da Nova Zelândia e Austrália. "Nada está ganho ou perdido antes de acontecer. Os títulos não ganham jogos. Acredito que a seleção portuguesa está na máxima força e motivada pela estreia, e sabendo que vai ser difícil tem legitimidade de sonhar com uma vitória ... em qualquer jogo", disse ao DN a antiga jogadora, que agora luta pela modalidade nos quadros do Sindicato de Jogadores.