Capitão da Lazio sofre acidente de viação ao embater contra um elétrico

Ciro Immobile, o capitão da Lazio, apanhou um valente susto na manhã deste domingo depois do seu carro ter embatido num elétrico nas imediações do Estádio Olímpico de Roma, mais concretamente na Ponte Matteotti.

No carro seguiam também as duas filhas do jogador, Michela e Giorgia.

No acidente estiveram envolvidas outras viaturas e, segundo a Sky Itália, terão sido levadas sete pessoas para o hospital. Entre elas estavam Immobile e as duas filhas, que foram submetidos apenas as exames de rotina.

"Felizmente estou bem, dói-me apenas um pouco o braço", disse Ciro Immobile, que garante que o elétrico "passou um sinal vermelho".