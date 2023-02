Capitão Coates mostrou o caminho e Pote carimbou passagem aos oitavos

Com uma exibição q.b, um capitão assertivo e um Pedro Gonçalves do melhor que os leões já viram, o Sporting construiu hoje uma goleada feliz na Dinamarca, frente ao Midtjylland (4-0) e apurou-se para os oitavos de final da Liga Europa. Amanhã saberá quem lhe calha em sorteio e com essa certeza da exigência só aumentar daqui para a frente. O Arsenal é um dos adversários possíveis.

Ciente da má época nas competições caseiras, Rúben Amorim tentou tirar pressão à equipa antes do playoff, dizendo que nem ganhar a Liga Europa salva a época. Uma frase que se for levada à letra pode ser considerada descabida, tendo em conta que vencer a segunda competição mais importante do futebol europeu dá acesso direto à Champions do próximo ano e aos respetivos milhões... algo que o atual quarto lugar do campeonato não lhe dá.

O empate em Lisboa (1-1), na semana passada, deixou a eliminatória em aberto. Pelo menos na teoria, porque, para o Sporting, jogar fora nas competições europeias é sinónimo de dificuldades acrescidas. Mesmo que o adversário seja acessível como acabou por ser o Midtjylland, que só fez três jogos nos últimos três meses.

A uma hora de começar o jogo da segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa, o clube dinamarquês anunciou que o capitão Emiliano Martínez não ia a jogo. Para bem da estratégia leonina, Rúben Amorim pode contar com o seu capitão - além de apostar em Arthur Gomes e sentar Nuno Santos no banco.

Sebástian Coates tinha evitado a derrota leonina no jogo de Alvalade com um golo no último lance do jogo e ontem voltou a encontrar o caminho para a baliza, num golo madrugador e às três tabelas. O capitão teve cabeça para fazer o 1-0. E se no primeiro jogo Coates a salvar a pele de Adán (comprometeu no lance que deu o golo aos dinamarqueses) ontem foi o uruguaio que foi salvo por Esgaio à passagem da meia hora quando Selmani tentou aproveitar um erro do central.

Apesar da vantagem no marcador o jogo dos leões era denunciado. Demasiado denunciado e isso facilitava a tarefa do adversário, num jogo intenso, mas raramente bem jogado. E com algumas asneiras de parte a parte, daquelas que se agradece ou se repudia, dependendo do ponto da vista.

Aos 32 minutos o Sporting podia ter ampliado a vantagem no marcador, mas Marcus Edwards colocou-se no papel de réu. O inglês ia isolado para a baliza quando tentou fazer um chapéu ao guarda-redes e Jonas Lossi se agigantou perante o displicente remate do inglês. Amorim nem queria acreditar no que tinha acabado de ver e Esgaio verbalizou-o em campo.

Pote a bisar outra vez

O Sporting foi para o intervalo com uma vantagem magra e com esse acrescento de jogar a segunda parte com mais um, devido à expulsão de Paulinho (Midtjylland). Isso deu espaço para Amorim lançar Héctor Bellerín e dar asas a Pedro Gonçalves, que fez o 2-0 à passagem dos 50 minutos. Quatro dos sete remates à baliza dinamarquesa foram de Pote e isso mostrava como é bom ter um Morita em campo para o treinador não ser obrigado a recuar no terreno o melhor marcador da equipa.

O segundo golo mudou a postura da equipa leonina... que esteve quase 25 minutos sem voltar a rematar à baliza. Mas quando o fez resolveu a eliminatória de vez. O camisola 28 dos leões iria bisar na Dinamarca, num lance fortuito. Já tinha bisado em Chaves e chegou assim aos 17 golos, superando o registo da temporada anterior (15), com menos sete jogos realizados.

O desnorte dinamarquês era total e ficou bem patente no autogolo que fechou a goleada leonina. Stefan Gartenmann fez um atraso em direção da baliza e não viu que o guarda-redes não estava lá ... Um daqueles lances que vai correr Mundo que não tira mérito ao triunfo do Sporting, que voltou a apurar-se para os oitavos da Liga Europa quatro anos depois.

VEJA OS GOLOS

0-1 Coates (Sporting)

0-2 Pedro Gonçalves (Sporting)

0-3 Pedro Gonçalves (Sporting)

0-4 Gartenmann (autogolo)

