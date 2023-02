Cancelo e Ronaldo entre os candidatos ao melhor 'onze' de 2022 do FIFPro

epa10352972 Cristiano Ronaldo of Portugal reacts after the FIFA World Cup 2022 round of 16 soccer match between Portugal and Switzerland at Lusail Stadium in Lusail, Qatar, 06 December 2022. EPA/Noushad Thekkayil

Os jogadores de mais de 60 países que integram a FIFPro, entre os quais Portugal, escolheram três guarda-redes, três defesas, três médios e três avançados para o melhor 11 do mundo de 2021/22, tendo em conta o desempenho desportivo entre 08 de agosto de 2021 e 18 de dezembro de 2022, resultando em 26 nomeados.

Cancelo, que saiu para os bávaros por empréstimo do Manchester City até final da época, e Ronaldo, que agora representa os sauditas do Al Nassr, juntam-se a nomes como o do brasileiro Neymar (Paris Saint-Germain), os franceses Kylian Mbappé (PSG) e Karim Benzema (Real Madrid), o norueguês Erling Haaland (Manchester City), o polaco Robert Lewandowski (FC Barcelona), o belga Kevin de Bruyne (Manchester City) ou o croata Luka Modric, do Real Madrid, clube com mais representantes.

O lote de nomeados da FIFPro, que apresenta pela primeira vez 26 futebolistas, contém três guarda-redes, oito defesas, oito médios e sete avançados mais votados, entre os quais se destacam Lionel Messi (PSG), Enzo Fernández, que deixou o Benfica para rumar ao Chelsea, e Emiliano Martínez (Aston Villa), três jogadores que se sagraram Campeões do Mundo ao serviço da Argentina, no Qatar, em dezembro último.

Já as grandes novidades recaem nos espanhóis Pedri e Gavi, do FC Barcelona, o uruguaio Fede Valverde, do Real Madrid, o marroquino Achraf Hakimi, do PSG, e o francês Theo Hernandez, do AC Milan.

Messi e Ronaldo são os jogadores que mais vezes apareceram no 'onze', ambos com quinze, mais quatro do que o espanhol Sérgio Ramos (PSG), enquanto Modric aspira ser um dos 11 jogadores mais votados pela sexta vez.

Face ao 'onze' do ano passado, o guarda-redes italiano Gianluigi Donnarumma, o austríaco David Alaba, os italianos Leonardo Bonucci e Jorginho, o português Rúben Dias e o francês N'Golo Kante não figuraram entre os candidatos.

O melhor '11' da temporada 2021/22 será conhecido em 27 de fevereiro, na gala 'The Best', da FIFA, em Paris.

- Lista dos 26 jogadores nomeados para o melhor 11 do ano:

- Guarda-redes: Alisson (Liverpool), Thibaut Courtois (Real Madrid) e Emiliano Martínez (Aston Villa).

- Defesas: João Cancelo (Bayern de Munique), Alphonso Davies (Bayern de Munique), Virgil Van Dijk (Liverpool), Josko Gvardiol (Leipzig), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Theo Hernández (AC Milan), Antonio Rüdiger (Real Madrid) e Thiago Silva (Chelsea).

- Médios: Jude Bellingham (Dortmund), Casemiro (Manchester United), Kevin De Bruyne (Manchester City), Enzo Fernández (Chelsea), Gavi (FC Barcelona), Luka Modric (Real Madrid), Pedri (FC Barcelona) e Fede Valverde (Real Madrid).

- Avançados: Karim Benzema (Real Madrid), Erling Haaland (Manchester City), Robert Lewandowski (FC Barcelona), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Paris Saint-Germain), Neymar (Paris Saint-Germain) e Cristiano Ronaldo (Al Nassr).