Campeões não vacilaram. Vasco Ribeiro e Kika Veselko venceram

Totalmente recuperado de uma tendinite num joelho de que se ressentiu após o MEO Pro Portugal, o que o afastou do Pro Netanya de Israel, a contar para o circuito Qualifying Series, Vasco Ribeiro teve uma entrada triunfante no Allianz Figueira Pro, a primeira de cinco provas da Liga MEO Surf, responsável por atribuir os títulos nacionais na modalidade.

O surfista da Praia da Poça , que representa o Estoril, teve uma vitória tranquila na primeira ronda na Praia do Cabedelo, ganhando a respetiva bateria com 13,75 pontos (em 20 possíveis). "É bom estar de volta. Agora sinto-me melhor do que nunca", garantiu o surfista, vencedor da etapa figueirense em 2021, numa final em que conseguiu uma onda perfeita (10). Na presente edição, omelhor score e melhor onda do dia pertenceram, para já, a Diogo Martins (14,10 pontos) e Halley Batista (oito), respetivamente.

Se na prova masculina todos os 16 cabeças de série estão apurados para a segunda ronda de hoje (chamada às 8h00) - e só dois deles não venceram os seus heats -, o evento feminino foi mais surpreendente, com a eliminação precoce da jovem promessa Gabriela Dinis. Já a campeã nacional Kika Veselko abriu a vencer (12,15 pontos), atirando a olímpica Yolanda Hopkins para segundo (11,5), e o mesmo conseguiu a campeã europeia Teresa Bonvalot frente a Carina Duarte (12 contra 10). Número três do ranking continental, Mafalda Lopes também teve um arranque auspicioso, apurando-se para a eliminatória seguinte com o melhor score do dia (13,25) e melhor onda (sete).