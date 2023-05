Campeões nacionais recebidos esta segunda-feira na Câmara de Lisboa

Os campeões nacionais vão ser recebidos esta segunda-feira às 17.00 horas nos Paços do Concelho por Carlos Moedas, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, numa cerimónia que já se tornou tradição quando os clubes da capital conquistam títulos nacionais.

É de esperar um novo banho de multidão à equipa do Benfica, afinal é habitual as ruas e a praça do município encherem-se de adeptos para mais um ponto alto dos festejos da conquista do título de campeão nacional.

A comitiva benfiquista será liderada pelo presidente Rui Costa e contará com a presença de toda a equipa técnica liderada por Roger Schmidt, jogadores e restante staff.