Campeões mundiais Otamendi e Enzo regressam aos trabalhos do Benfica

Os futebolistas Otamendi e Enzo Fernandez, campeões do mundo pela Argentina, regressaram esta terça-feira ao trabalho com a equipa do Benfica, que prepara a visita ao Sporting de Braga, em jogo da 14.ª jornada da I Liga.

De acordo com informação divulgada pelo clube, os dois jogadores participaram na sessão de trabalho da manhã, orientada pelo técnico alemão Roger Schmidt.

O Benfica, ainda imbatível em todas as provas em 2022/23 e com uma confortável 'almofada' de oito pontos de vantagem no comando do campeonato, desloca-se na sexta-feira ao terreno do Sporting de Braga, terceiro da geral, com 28 pontos, menos um que do que o FC Porto, segundo.

O encontro entre o Benfica e o Sporting de Braga, marcado para as 21:15 de sexta-feira, encerra a 14.ª jornada da I liga, a primeira após a paragem para o Mundial2022.