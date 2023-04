Campeão puxa dos galões e deixa inferno da Luz gelado

Uma questão de atitude. Foi o que fez a diferença esta sexta-feira no clássico entre Benfica e FC Porto da 27ª jornada num Estádio da Luz em ebulição, ao contrário da equipa da casa que, apesar de cedo se ter colocado em vantagem, acabou derrotada pelos campeões em título (1-2). Sete pontos separam agora as duas equipas no topo da Liga portuguesa, depois de um jogo ganho pela equipa que quis vencer desde o primeiro minuto e soube gerir todos os momentos do jogo, aplicando a primeira derrota caseira da época ao grande rival.

Numa tarde quente em Lisboa e coma Luz a abarrotar como se esperava, Roger Schmidt não mexeu na estrutura que tem utilizado. Com o regresso de Florentino à titularidade no meio-campo - depois de ter sido poupado de início em Vila do Conde para não arriscar um quinto amarelo que o afastasse do clássico -, a única dúvida prendia-se com a opção sobre os três homens no apoio a Gonçalo Ramos. Sem grande surpresa, coube ao brasileiro Neres começar no banco, com Aursnes a acompanhar Rafa e João Mário na função.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Do outro lado, existiam mais dúvidas, devido à onda de lesões no plantel azul e branco. Mas, como Sérgio Conceição adiantou na antevisão, Diogo Costa voltou à baliza e Pepe faz dupla com Iván Marcano na zona central da defesa - João Mário, Zaidu e Evanilson tiveram de se sentar no banco. Manafá e Wendell foram os laterais com Pepê a subir no terreno e Grujic no meio-campo junto a Uribe. Na frente, a função ficou por conta de Taremi.

Apesar do ambiente adverso num estádio onde tem sido quase sempre feliz nos últimos anos, o FC Porto entrou melhor no jogo, com duas aproximações à baliza de Vlachodimos, embora sem grande perigo. Muito pressionantes, os nortenhos voltaram a ameaçar aos quatro minutos, num lançamento longo que deixou Taremi só com António Silva pela frente: o iraniano fletiu à procura de ângulo para o remate, mas o central esticou-se todo e conseguiu cortar o lance (4").

Todavia, este Benfica tem sido uma equipa em estado de graça onde tudo parece sair bem. Na primeira aproximação à baliza contrária, Gonçalo Ramos elevou-se e bateu Pepe nas alturas depois de um cruzamento de Bah. A bola saiu como uma bala, esbarrou na trave e foi bater nas costas de Diogo Costa que ainda estava no ar, entrando a seguir na baliza para gáudio da multidão - foi a primeira vez que um guarda-redes fez um autogolo no clássico.

Dez minutos e tudo corria de feição aos líderes da Liga que, aos 25", acabariam por sofrer uma contrariedade, com Bah a sair magoado (entrou Gilberto) depois de uma entrada de Uribe, que viu amarelo numa altura em que a partida se tinha tornado algo quezilenta.

A paragem acalmou os nervos no relvado. O FC Porto continuava a ser mais intenso e com maior posse de bola perante um Benfica sem grandes estados de alma, a jogar de forma pragmática esperando que o adversário se desgastasse e cometesse um erro. E foi assim que o 2-0 esteve perto de aparecer, depois de um mau passe de Uribe. Gonçalo Ramos preparou-se para alvejar a baliza mas, tal como António Silva antes, Pepe evitou o remate no último instante (38").

E chega o justo castigo

Os minutos finais da primeira parte foram a confirmação do que se vira até aí, com a diferença que os dragões conseguiram prolongar até ao último terço a sua capacidade de pressionar e jogar. Nos últimos 11 minutos (inlcuindo seis de compensação), a equipa de Sérgio Conceição introduziu a bola três vezes na baliza de Vlachodimos, embora só uma contasse: a que saiu do pé de Uribe, depois de Pepê amortecer com o peito um cruzamento de Manafá (45"). Antes, uma falta de Taremi sobre o guarda-redes encarnado que largou a bola para Manafá e, depois, um fora de jogo de seis centímetros a Galeno impediram os visitantes de chegar ao intervalo em vantagem.

A segunda parte começou quase da mesma forma, embora o Benfica tenha surgido mais adiantado. E, desta feita sem aviso, o FC Porto chegou à vantagem: depois de Galeno ganhar um duelo no ar, Otamendi não conseguiu afastar o perigo sob pressão de Otávio e a bola ficou à disposição de Taremi: o iraniano, fora da área, chutou rasteiro e junto ao poste esquerdo de Vlachodimos, que não conseguiu chegar à bola para gáudio da falange de apoio visitante (54").

Com os dragões em vantagem, as coordenadas do jogo mudaram. Os dois técnicos começaram a mexer - Schmidt lançando Neres, Conceição fazendo entrar o seu João Mário (que não durou um quarto de hora, voltando a magoar-se já depois de ter feito um remate perigoso aos 62", o que obrigou Pepê a recuar para lateral) e Eustáquio, alterando um pouco a estrutura da equipa, que baixou o bloco. Mesmo assim, esteve muito perto de chegar ao terceiro golo, numa transição em que Taremi bateu Grimaldo, isolou-se mas acabou a desperdiçar uma situação de 3x1 com um passe errado.

Os minutos finais foram de pressão intensa do Benfica, que bombeou muitas bolas para uma área onde já estava Musa, sem, no entanto, criar qualquer situação de golo. Os três pontos ficaram mesmo para o FC Porto que, ainda assim, já dificilmente conseguirá recuperar uma desvantagem de sete, isto apesar do Benfica ainda ter de defrontar Sporting e Sp. Braga.



VEJA AQUI OS GOLOS

Gonçalo Ramos, 1-0

Uribe, 1-1

Taremi, 1-2