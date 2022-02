Campeão Olímpico suspenso por bater num cavalo (com vídeo)

A Autoridade Britânica de Corridas de Cavalos (BHA, sigla em inglês) suspendeu provisoriamente um campeão Olímpico, por chicotear um cavalo. Sir Mark Todd foi filmado a bater num cavalo com um ramo de uma árvore e de forma repetida, depois do animal recusar saltar para uma poça de água durante um treino na Escócia há dois anos. O cavalo leva dez chicotadas antes de entrar na água e sair a trote e com pessoas a aplaudir.

O neozelandês, vencedor de cinco medalhas Olímpicas (incluindo dois ouros, em Los Angeles 84 e Seul 88), agora com 65 anos e treinador de cavalos não poderá participar de competições enquanto as investigações não terminarem, embora possa continuar a exercer a função de treinador. "Esta suspensão provisória significa que, enquanto as investigações sobre as circunstâncias deste incidente continuarem, Sir Mark não poderá levar cavalos para competir na Grã-Bretanha ou internacionalmente", explicou a BHA.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Sir Mark Todd, que foi condecorado pelas conquistas equestres em 2013, pediu desculpas pelas ações. "Um dos lemas que pratico e apregoo é o respeito mútuo entre cavalo e cavaleiro e que paciência e gentileza são a melhor forma de obter resultados e me permitiu ter uma carreira longa e bem sucedida. Estou muito desapontado comigo mesmo por não ter seguido o meu próprio lema", disse o antigo cavaleiro, pedindo "desculpas de todo o coração" ao cavalo em questão.

Segundo o jornal The Guardian, o neozelandês tirou a licença de treinador em 2019 e só no ano passado selou 13 campeões de cross-country.

O caso pode ainda ser alvo de uma investigação da Real Sociedade da Prevenção da Crueldade sobre Animais e da RSPCA, uma associação de proteção animal, que na semana passada esteve na ribalta por uma queixa contra o jogador francês Kurt Zouma (West Ham), que foi filmado a agredir o próprio gato ao pontapé.