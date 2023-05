Campeão olímpico Ralph Boston morre aos 83 anos

Ralph Boston, campeão olímpico de salto em comprimento em 1960, e que quebrou o recorde mundial várias vezes, morreu aos 83 anos, informou o USA Track and Field.

Boston quebrou o reinado notável de Jesse Owens como recordista mundial quando saltou 8,21m em 1960, em Walnut, Califórnia, destronando uma marca de Owens (o norte-americano negro que "humilhou" Hitler nos Jogos de Berlim 1936) com 25 anos.

Três semanas depois, nas Olimpíadas de Roma, Boston, então com 21 anos, conquistou o ouro com um salto de 8,12m, apenas um centímetro mais do que o seu companheiro de equipa, Bo Roberson, quebrando também o recorde olímpico de Owens, que remontava aos Jogos de Berlim de 1936.

Boston também ganhou a medalha de prata, atrás do britânico Lynn Davies, nos Jogos de Tóquio de 1964, antes de levar o bronze nos Jogos de 1968, no México, marcados pelo notável salto de Bob Beamon, que fixou um recorde mundial estratosférico, na altura: 8,90 metros.

A federação de atletismo dos EUA informou que Boston morreu neste domingo após sofrer um derrame. "O nosso desporto perdeu uma lenda com a morte de Ralph Boston. O maior saltador do seu tempo, Boston bateu o recorde mundial por seis vezes e foi membro do inaugural National Track and Field Hall of Fame", revelou a federação, em comunicado. "O seu legado e contribuições viverão para as próximas gerações."

Carl Lewis, quatro vezes campeão olímpico de salto em comprimento, publicou no Twitter: "Estou arrasado com a morte de Ralph Boston. Em criança, idolatrava-o e ele foi uma grande influência na minha vida."

"Vou sentir a falta da sua voz e apoio. Ele mudou o desporto como atleta, defensor e mentor. Saltadores, lembrem-se do seu nome!!! Descanse com os grandes."