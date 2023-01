Campeão do mundo de tiro morreu devido a um disparo na cabeça

O espanhol Jorge Ballesteros, campeão do mundo de tiro, morreu esta quarta-feira aos 39 anos.

O atleta foi encontrado no interior do seu carro, num centro comercial de Madrid, ferido na cabeça, devido a um disparo de uma pistola, tendo sido de imediato transportado para o Hospital de La Paz, onde acabou por falecer.

A notícia foi confirmada pela Federação Espanhola de Tiro Olímpico, estando agora a polícia a investigar as causas da morte de Ballesteros, que era também um agente da polícia nacional espanhola, além de ser o atirador com mais títulos no seu país.

Além do Campeonato do Mundo conquistado em 2017, Jorge Ballesteros tinha igualmente no seu currículo três Campeonatos da Europa, seis Extreme Europe Open e 17 Campeonatos de Espanha.