Cabral e Borges nunca encontraram a fórmula para voltar à final

Francisco Cabral e Nuno Borges nunca se encontraram nas meias-finais do Estoril Open, com a apatia dos tenistas portugueses a valer-lhes uma derrota diante dos belgas Sander Gille e Joran Vliegen e o adeus à defesa do título.

A dupla portuguesa despediu-se do único torneio ATP disputado em Portugal, agora já sem representantes nacionais, ao perder com os quartos cabeças de série, por 7-6 (7-4) e 7-6 (7-4), em um hora e 47 minutos.

No regresso ao court central do Clube de Ténis do Estoril, um ano depois de aí terem erguido o troféu, os ainda campeões em título do Estoril Open entraram estranhamente apáticos - até Cabral, o falador do duo, surgiu inusualmente calado -, tardando a encontrar-se no encontro.

Irreconhecíveis, os portugueses desperdiçaram um 'break' no sexto jogo, enfrentaram dificuldades no sétimo e continuaram letárgicos, mesmo quando Cabral fez um ponto inacreditável de joelhos no 'court'.

Os olhares para as bancadas, onde estava o treinador de Borges e selecionador nacional, Rui Machado, foram muitos, mas no ar pairava a sensação de que algo estava errado com a dupla portuguesa, nomeadamente com Cabral, o permanente 'motor' emocional do duo.

Sem reação, os amigos nortenhos, de 26 anos, enfrentaram dificuldades no 11.º jogo, com o maior especialista nacional da variante -- é 53.º do ranking mundial - a mexer-se pouco, mas a salvar-se de apuros com o serviço.

A 'anos luz' do ténis que jogaram nos seis encontros consecutivos que ganharam no torneio (quatro em 2022, rumo ao título, e dois nesta edição), os lusos entregaram o 'tie-break' com um desentendimento de comunicação na hora de jogar a bola de 'set point'.

Os quartos cabeças de série, que passaram diretamente para as 'meias' devido à desistência dos seus adversários, o moldavo Radu Albot e o romeno Victor Vlad Cornea, estiveram sólidos, sem precisarem de ser brilhantes, e beneficiaram dos muitos erros cometidos pelos portugueses - muitas bolas de Borges, o número um nacional de singulares (e 65.º mundial), ficaram na rede.

Sander Gille, com serviços colocados e ases, afastou os problemas no terceiro jogo, antes de um jogo de serviço desastrado de Borges quase ter valido o 'break' aos belgas - Cabral resolveu na rede, pedindo o aplauso do público.

"Vamos lá Borges", incitava o portuense, após fazer o 3-3, mas o seu parceiro continuava a acumular erros, tantos que num sinal de frustração bateu com a raquete depois de falhar sucessivamente bolas no sétimo jogo, fechado em branco pelos quartos cabeças de série.

Demorou mais de uma hora e meia para que Cabral voltasse ao seu 'eu' e pedisse o apoio do público, que não o negou, ciente de que, com 5-5 no marcador, era o momento certo para o 'break'.

Mas a reação chegou tarde: a falharem sucessivas repostas ao serviço, os portugueses não conseguiram colocar os adversários em dificuldade e o set encaminhou-se para 'tie-break'.

Os campeões ainda tiveram um 'mini-break', para liderarem por 3-2, mas, com um erro na rede, Cabral desperdiçou-o. Seria um novo erro de cálculo de Borges, que deixou uma bola passar por si a pensar que ia fora, a dar o encontro aos belgas, que cumpriram os mínimos para seguir para a final.