Cá se fazem, lá se pagam. O lema que colocou o dragão nos oitavos

Cá se fazem, lá se pagam. Este foi o lema que levou esta quarta-feira o FC Porto a golear o Club Brugge, na Bélgica, por 4-0, devolvendo a humilhante derrota sofrida em setembro no Dragão. Cerca de duas horas depois do apito final, a desforra permitiu ainda à equipa de Sérgio Conceição festejar o apuramento para os oitavos-de-final da Liga dos Campeões, graças ao empate (2-2) do Atlético de Madrid, em casa, diante do Bayer Leverkusen, com os colchoneros a falharem um penálti no último lance.

A vitória do FC Porto merece ainda mais destaque por ter sido frente à grande sensação do grupo B, que chegava a este jogo só com vitórias, sem golos sofridos e já com o apuramento garantido para a próxima fase da Champions. Valeu um Diogo Costa a fazer história, Galeno a ser o abre latas e Taremi a impor-se como o homem do jogo com dois golos e uma assistência.

Os dragões entraram a procurar circular a bola com velocidade e, sempre que possível, a lançar bolas para a profundidade à espera que a velocidade de Galeno, Taremi e Evanilson fizessem a diferença. E assim depressa assumiram as rédeas do jogo, com diversas situações perigosas junto da baliza de Mignolet, que viu Eustáquio e Taremi desperdiçarem golos feitos quando estavam sozinhos na área, já para não falar de um remate Uribe, na sequência de um canto, que foi para a bancada. As ameaças só acabaram por se materializar aos 33 minutos, quando Otávio - fez o 250.º jogo pelos dragões - lançou Mehdi Taremi que, apenas com o guarda-redes pela frente, abriu o marcador. O Brugge sofria o primeiro golo na Liga dos Campeões e, no fundo, estava finalmente traduzido em números o domínio exercido pelo FC Porto, que se prolongou durante toda a primeira parte.

Outro mérito dos portistas foi ter estado muito compacto a defender, sempre com muita gente na área, com destaque para o acerto dos centrais Fábio Cardoso e David Carmo, que viram Diogo Costa mostrar atenção (18 minutos) quando tirou autenticamente a bola da cabeça do avançado espanhol Ferrán Jutglà, na sequência de um cruzamento de Skov Olsen.

Diogo Costa faz história

Só que no início de segunda parte podia ter sido estragado todo o trabalho feito no primeiro tempo. Isto porque, logo aos 47 minutos, David Carmo fez um penálti disparatado sobre Mechele, que o árbitro assinalou, depois de alertado pelo VAR.

E foi aí que entrou então em ação o super Diogo Costa, que defendeu o penálti de Vanaken... só que o árbitro mandou repetir e foi Noa Lang a rematar, depois, mas para mais uma defesa do guarda-redes do FC Porto, que assim se tornou o primeiro a parar três penáltis numa só temporada na história da Champions. E o curioso é que conseguiu-o em três partidas seguidas: nos dois jogos com o Bayer Leverkusen e agora com o Brugge. Além do mérito de manter a vantagem no marcador, Diogo Costa foi também decisivo para quebrar a reação da equipa belga, que de repente viu o jogo voltar-se contra ela.

Isto porque logo aos 57 minutos, numa jogada rápida conduzida por Galeno, a bola sobrou para Evanilson que rematou para o fundo da baliza de Mignolet. Era a festa portista na Bélgica, que passados três minutos tornou-se ainda maior quando a cena se repetiu, com Galeno a fugir e a servir Taremi, que assistiu Stephen Eustáquio para o terceiro golo. E, de repente, faltava apenas um para devolver a goleada do jogo do Dragão. E aos 70 minutos repetiu-se a receita portista, sempre por Galeno a romper na esquerda (para desespero do defesa Mechele) e a servir Otávio, que assistiu para o segundo golo de Taremi, que assim marcou pela quarta vez nesta edição da Champions.

O fim da partida chegou com os portistas felizes com a goleada, mas a verdadeira festa foi feita já depois da missão cumprida graças ao empate do Atlético de Madrid.

