Busquets anuncia saída do Barcelona

O médio Sergio Busquets, 34 anos, oficializou esta quarta-feira a sua saída do Barcelona, clube onde estava há 15 anos e era um dos jogadores mais carismáticos - é o terceiro jogador com mais jogos disputados pelos catalães, num total de 718 desde a sua estreia em setembro de 2008.

Considerado por muitos como um dos melhores médios do mundo, Busquets conquistou um total de 31 títulos pelo Barcelona, dos quais se destacam três Ligas dos Campeões e oito campeonatos de Espanha

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

O jogador informou a sua decisão esta semana ao treinador Xavi Hernández e à direção, e esta quinta-feira foi publicado um vídeo a oficializar a sua saída.

O futuro do médio ainda não é conhecido, mas de acordo com relatos da imprensa espanhola, o jogador espanhol pode tornar-se na próxima época colega de equipa de Cristiano Ronaldo no Al Nassr. Busquets tem ainda em mãos várias propostas de clubes norte-americanos.