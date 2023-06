Bruno Fernandes chega à seleção como o jogador com mais jogos e mais minutos a nível mundial

Se há jogador que merece descanso depois de uma época atipicamente desgastante é Bruno Fernandes. O jogador do Manchester United apresentou-se ao serviço da seleção nacional com 5739 minutos jogados na época 2022-23. No futebol mundial, ninguém passou tanto tempo em campo esta temporada (entre agosto de 2022 e junho de 2023) como o capitão dos red devils, que lidera também no número total de jogos oficiais: 67 e sem contar com o particular pela seleção, frente à Nigéria, antes do Mundial 2022.

Só Lautaro Martínez se aproximou do português. O avançado do Inter Milão chegou aos 67 encontros na final da Liga dos Campeões perdida para o Manchester City, mas quatro deles foram particulares pela seleção argentina, que se sagrou campeã mundial no Qatar.

Só pelo Manchester United, Bruno Fernandes fez 59 jogos, que o colocam no pódio entre os que fizeram mais jogos por um clube a nível mundial. Só foi superado por Alexander López e Freddy Góndola, que fizeram 61 pelo Alajuelense, da Costa Rica e assim bateram o médio português e também o francês Eduardo Camavinga, que também fez 59 partidas pelo Real Madrid esta temporada (embora com menos um terço dos minutos em campo).

O internacional português serviu aliás de exemplo para o Sindicato Internacional de Futebolistas Profissionais (FIFPro) chamar a atenção para a sobrecarga de jogos e "os efeitos nocivos do congestionamento do calendário na saúde e bem-estar dos jogadores". Segundo o relatório datado de 8 de junho, Bruno Fernandes jogou 74% dos jogos com menos de cinco dias de folga, 20 dos quais consecutivos.

Uma realidade desde 2017-18. São já seis épocas consecutivas em rotação máxima para o médio de 28 anos, que acabou a época com apenas um troféu (Taça da Liga inglesa). "Quando estava no Sporting já era assim. Fui um dos primeiros jogadores em Portugal a fazer 56 jogos numa época (...). Eu consigo, sou fisicamente capaz. Não sei se tenho segredos, os meus pais saberão, mas fizeram-me de uma forma que consigo estar disponível para todos os jogos", disse o jogador em abril, quando questionado sobre o pouco descanso.

Os números impressionam e podem ainda aumentar. O maratonista dos relvados está convocado para o duplo compromisso de Portugal - com a Bósnia-Herzegovina (sábado) e a Islândia (terça-feira) - e, como tal, pode fazer mais dois jogos antes de ir de férias. Mas mesmo que tal aconteça, não bate o próprio recorde (72 na época 2020-21) nem o máximo absoluto, alcançado pelo espanhol Pedri, que fez 73 partidas em 2020-21.

Dos mais de 5 mil minutos de Rui Patrício aos 903 de Renato

Numa época em que chegou a uma final europeia pela AS Roma (perdeu a final da Liga Europa, para o Sevilha), Rui Patrício terminou a temporada com 55 jogos na baliza e mais de cinco mil minutos em campo (5010). O guarda redes é o quarto do grupo português com mais jogos e o segundo com mais minutos.

Um dos que tem mais jogos nas pernas é também o mais novo no balneário português: António Silva, um dos destaques da boa época do Benfica, que terminou com a conquista do campeonato, sendo aposta de Roger Schmidt em 47 partidas. O central de 19 anos tem 4252 minutos, sendo apenas superado por Bruno Fernandes e Rui Patrício.

Já os vencedores da Liga dos Campeões Rúben Dias e Bernardo Silva (e João Cancelo, que se mudou para o Bayern em janeiro), foram os mais bem sucedidos da época e ambos determinantes para a conquista do inédito triplete do Manchester City. O defesa-central foi mesmo o jogador mais utilizado em toda a Champions, entre os mais de 450 futebolistas das 32 equipas que participaram desde a fase de grupos da prova da UEFA, mas descansou nas taças e assim terminou a época com "apenas" 47 jogos e 3829 minutos em campo. Um pouco abaixo de Bernardo Silva, que foi utilizado por Pep Guardiola em 63 encontros e 4115 minutos.

Pepe falhou os dois primeiros jogos de qualificação para o Europeu de 2024 devido a lesão vai trabalhar pela primeira vez com o novo selecionador Roberto Martínez. Chega com 40 jogos nas pernas... aos 40 anos, mas continua a exibir-se a um nível que o mantém nos eleitos da seleção. Se vai ocupar o lugar que há uma dezena de anos é seu no centro da defesa nacional é uma questão para o técnico responder, até porque tem Rúben Dias, Gonçalo Inácio e António Silva e a novidade Toti Gomes.

O jovem do Wolverhampton é a grande surpresa da lista, que contempla ainda o regresso de Renato Sanches, o jogador com menos tempo em campo entre os 26 eleitos. Numa época em que enfrentou várias paragens por lesão, o médio do PSG contabiliza apenas 903 minutos.

