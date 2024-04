Brasileiro Neymar tem grave lesão e enfrenta longa paragem

O jogador do Al Hilal, equipa da Arábia Saudita treinada pelo português Jorge Jesus, tem uma "rutura do ligamento cruzado anterior e do menisco do joelho esquerdo". A lesão foi contraída durante o duelo do Brasil com o Uruguai, em Montevideu, de apuramento para o Mundial2026.