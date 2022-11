Brasil vence a Sérvia com uma obra de arte de Richarlison

O golo do Mundial? Richarlison fez assim o 2-0 do Brasil

O Brasil entrou com o pé direito no Mundial 2022, confirmando o estatuto de um dos principais favoritos. A seleção orientada por Tite venceu a Sérvia por 2-0, mas teve de sofrer, pois só conseguiu abrir o marcador aos 62 minutos. Foi nessa altura que apareceu a magia de Richarlison.

A primeira parte foi marcada por uma situação caricata quando Lukic puxou a camisola a Neymar, que acabou por ficar em tronco nu. De resto, registou-se um domínio natural do Brasil, que no entanto esbarrou na boa organização defensiva dos sérvios, que teve no guarda-redes Vanja Milinkovic-Savic em bom plano.

Só no início da segunda parte, os canarinhos criaram uma verdadeira ocasião de golo, com Raphinha a antecipar-se ao ex-sportinguista Gudelj e a rematar para uma grande defesa do guarda-redes. Depois foi Alex Sandro, aos 60 minutos, a rematar ao poste. Adivinhava-se o golo brasileiro, que surgiu logo a seguir por Richarlison, que fez a recarga a um remate de Vinícius Júnior que o guarda-redes sérvio defendeu para a frente. Estava feito o mais difícil.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

No sítio certo, à hora certa. Marca Richarlison, marca o Brasil



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Brasil #Servia pic.twitter.com/pi1DPJxPvS - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 24, 2022

Já depois de a Sérvia ter ameaçado o empate, chegou o momento alto da partida. Vinícius cruzou de trivela e Richarlison aplicou um pontapé de moinho que só parou no fundo da baliza adversária. Estava feito o 2-0 e, finalmente, os brasileiros podiam respirar fundo.

MAS O QUE É ISTO RICHARLISON? Golaço do BRASIL!



⚽ Acompanha todo o Mundial na SPORT TV#sporttvportugal #MUNDIALnaSPORTTV #FIFAWorldCup #Qatar2022 #Sagres #Brasil #Servia pic.twitter.com/qRpovjXeFI - SPORT TV (@SPORTTVPortugal) November 24, 2022

Richarlison dificilmente esquecerá a sua estreia em fases finais de Mundiais pelos dois golos que marcou. Aliás, foi o oitavo jogador a bisar no primeiro jogo em Campeonatos do Mundo, numa lista em que estão Neymar, Amarildo, Altafini ou Pinga.