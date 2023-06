Brasil perde ante o Senegal em particular disputado em Alvalade

O Brasil sofreu esta terça-feira mais uma derrota, desta vez contra o Senegal (4-2), no Estádio José Alvalade, em Lisboa, no último jogo particular antes do início das Eliminatórias Sul-Americanas para o Mundial 2026.

A seleção brasileira inaugurou o marcador com um golo de Lucas Paquetá (10'), mas os africanos viraram, com golos de Habib Diallo (21'), Marquinhos na própria baliza (51') e um bis de Sadio Mané (54' e 90+7', de penálti). Pelo meio, o mesmo Marquinhos chegou a reduzir para 2-3 aos 57 minutos.

O Brasil, que atualmente é comandado pelo selecionador interino Ramon Menezes enquanto negoceia com Carlo Ancelotti, volta a jogar em setembro, contra Bolívia e Peru, no início das Eliminatórias Sul-Americanas.

Para estes duelos, é possível que Ramon continue como interino, já que o treinador italiano, caso seja contratado, só poderá assumir o comando do escrete no próximo ano, quando o seu contrato com o Real Madrid termina.

Também em setembro, o Senegal vai defrontar o Ruanda para fechar a fase de qualificação para a Taça das Nações Africanas, torneio para o qual já garantiu o apuramento.