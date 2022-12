Brasil. Gabriel Jesus e Alex Telles falham o resto do Mundial

Após exames realizados na manhã deste sábado, em Doha, o departamento médico da CBF anunciou que o lateral-esquerdo Alex Telles e o atacante Gabriel Jesus não terão tempo suficiente para se recuperarem das suas lesões e, portanto, estão fora do Mundial do Qatar.

"Conforme anunciado pela CBF após o jogo contra Camarões, os jogadores Alex Telles e Gabriel Jesus passaram por exames na manhã deste sábado (03). Acompanhados pelo médico da Seleção Brasileira, Rodrigo Lasmar, eles realizaram uma ressonância magnética no joelho direito que confirmou as lesões e impossibilidade de recuperação a tempo de participar da Copa do Mundo FIFA Qatar 2022", diz o comunicado da CBF.

O atacante Gabriel Jesus (Arsenal) e o lateral ex-portista Alex Telles (do Sevilha) foram substituídos devido às lesões durante a partida da noite de sexta-feira no estádio Lusail, frente aos Camarões, respetivamente aos 54 e 64 minutos. Telles, aos prantos, teve que ser consolado por seus companheiros.

Os desfalques são um golpe para o Brasil, que mantém alternativas no ataque, mas corre o risco de ficar carente na defesa, onde também passaram pela enfermaria os laterais Danilo (com entorse no tornozelo) e Alex Sandro (com uma lesão na coxa).