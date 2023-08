Braga defronta Panathinaikos no play-off da Liga dos Campeões

Na terceira pré-eliminatória da 'Champions', a equipa de Atenas venceu na primeira mão, por 1-0, mas os franceses, agora a jogar em casa, depressa deram a volta ao duelo com dois golos do gabonês Pierre-Emerick Aubameyang, aos dois e 45+1 minutos.

O Marselha esteve a segundos de ser o próximo adversário do Sporting de Braga (minhotos afastaram hoje os sérvios do Backa Topola), mas Guendouzi deitou por terra as ambições dos franceses.

Primeiro, com o jogo a chegar ao fim, aos 90+9 minutos, o médio francês cometeu a grande penalidade que resultou no golo de Ioannidis, levando a decisão para tempo extra, e depois Guendouzi falhou uma penálti no desempate, o único, com os gregos a vencerem por 5-3.

Vitinha rendeu Aubameyang na partida aos 80 minutos e marcou com sucesso uma grande penalidade no desempate, insuficiente para evitar a eliminação dos franceses.