Braço-de-ferro. Mbappé quer ir para o Real Madrid, PSG garante que fica

Kylian Mbappé custou 145 milhões de euros ao PSG e no final da época pode deixar o clube a custo zero.

Kylian Mbappé promete agitar a reta final do mercado de transferências, que encerra a 31 de agosto. O avançado francês de 22 anos entrou na última época de contrato com o Paris Saint-Germain e o Real Madrid está a apertar o cerco para garantir o jogador a um preço mais acessível que os 160 milhões de euros, valor pelo qual está avaliado pelo site transfermarkt.com.

O Real Madrid conta com a vontade do próprio Mbappé que, apesar de ter o aliciante de formar um trio atacante de luxo com Neymar e Messi, tem há muito o sonho de representar os merengues. Segundo o jornal italiano La Gazzetta dello Sport, o avançado já terá deixado isso bem claro. "Quero ir para o Real Madrid, não vou renovar", disse numa reunião com o presidente do PSG, Nasser Al-Khelaïfi, que ficou com a batata quente na mão.

Na prática, os dirigentes do milionário clube francês têm duas opções: ficar com o jogador sabendo que no final da época vão perdê-lo a custo zero, ou encaixar algum dinheiro numa negociação com o Real Madrid. Só que, nesse encontro entre as duas partes, o avançado ficou a saber que o clube continua pretende mantê-lo para formar um ataque de sonho para ficar na história do futebol. Uma posição que, no entanto, o Real Madrid acredita que pode mudar até ao fecho do mercado. Afinal, em 2018 o PSG pagou 145 milhões de euros ao Mónaco para contratar Mbappé...

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

Apesar de se sentir traído porque Al-Khelaïfi lhe prometeu quando chegou ao PSG que não dificultaria uma saída no futuro, Mbappé e os seus empresários já decidiram que não vão entrar numa guerra, algo que até se compreende uma vez que em janeiro de 2022 poderá assinar contrato com o Real Madrid para a próxima temporada.

Na expectativa até ao dia 31 de agosto estará Mauricio Pochettino, treinador do Paris Saint-Germain, que ontem, na conferência de imprensa de antevisão ao jogo desta noite com o Brest, da 3.ª jornada da Liga francesa, não abriu o jogo mesmo quando questionado sobre se Mbappé teria já dito que, afinal, ia continuar no clube aos companheiros de equipa no balneário. "Não posso confirmar se ele disse ao grupo que vai ficar. As nossas conversas são sobre futebol", começou por dizer, lembrando que o avançado "tem mais um ano de contrato, mesmo que não renove".

Apesar da indefinição e da pressão do Real Madrid, Pochettino garantiu que Mbappé "está bem, tranquilo e motivado para fazer uma grande época", acrescentando que todos querem que "fique no PSG". Certo é que o avançado francês estará na convocatória para o jogo com o Brest, na qual o treinador argentino não garantiu as presenças de Neymar e Messi.

PSG nega negociações

Nas últimas horas surgiram entretanto notícias contraditórias em relação ao futuro de Mbappé. A rádio espanhola Cadena Ser garantiu que Leonardo, diretor desportivo dos parisienses, anunciou aos restantes jogadores do PSG que Mbappé vai continuar no clube, apesar da sua vontade em rumar a Madrid.

Por sua vez, o jornal Marca garantiu que no balneário do Real há o convencimento geral de que a transferência vai concretizar-se. E citam mesmo uma declaração do médio alemão Toni Kroos que, no podcast semanal que faz com o seu irmão Felix, deixou uma frase enigmática a propósito da saída de Messi do Barcelona para o PSG. "Pode ser que esta mudança seja boa para nós, afinal o nosso maior rival perdeu o seu melhor jogador. Quem sabe um jogador do Paris se junte ao Real Madrid", atirou o internacional alemão que representa os merengues desde 2014.

Neste fecho do mercado, a novela em torno de Mbappé promete conhecer ainda muitos episódios, sendo certo que fontes do PSG têm garantido à imprensa francesa que não existe qualquer negociação em curso com o Real Madrid. Ainda assim, a decisão do jogador em não renovar contrato é um fator de grande pressão sobre o fundo do Qatar que gere o clube parisiense, que tem agora a última oportunidade de ter algum retorno financeiro com um dos melhores jogadores do mundo da atualidade.

Esta noite (20.00 horas) em Brest, será Mbappé e mais dez no onze do PSG. O avançado irá tentar marcar o primeiro golo da época no campeonato, embora contabilize duas assistências em outras tantas jornadas.

carlos.nogueira@dn.pt