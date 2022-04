Borges e Cabral superam campeões do Grand Slam rumo a inédita final

Com honras de 'court' central, numa tarde de sol e com os termómetros a rondar os 26 graus, a dupla portuguesa contrariou o favoritismo do britânico e do neozelandês, primeiros cabeças de série de pares, com um bom nível de jogo e um triunfo conquistado em dois 'sets', pelos parciais de 6-2 e 6-4, em uma hora e 13 minutos.

Borges e Cabral, 127.º e 106.º classificados no 'ranking' de pares, respetivamente, entraram melhor no encontro e foram os primeiros a fazer o 'break' no terceiro jogo, mas os adversários reagiram da melhor forma e restabeleceram a igualdade (2-2).

O melhor duo nacional da atualidade não se encolheu, passou novamente para a frente no quinto jogo (3-2), reforçou a vantagem no sétimo (5-2) e, ao terceiro 'set' point' de que dispôs, fechou o parcial ao cabo de 34 minutos.

Fechar Subscreva as newsletters Diário de Notícias e receba as informações em primeira mão. Subscrever

À frente no marcador, os dois tenistas nortenhos mantiveram o ascendente, o entrosamento e, com o forte apoio das bancadas, onde Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, teve uma passagem fugaz, forçaram uma quebra de serviço, o suficiente para eliminar Murray, antigo número um mundial de pares e atual 22.º classificado - vencedor de dois títulos do Grand Slam (Open da Austrália e Open dos Estados Unidos em 2016) - e o neozelandês Michael Venus, número 11 do mundo e também ele vencedor de um 'major', Roland Garros, em 2107.

Sob uma forte ovação, Nuno Borges e Francisco Cabral, amigos de longa data, que nos últimos 12 meses conquistaram juntos oito títulos 'challenger', garantiram, assim, a qualificação inédita para a final do Estoril Open, no Clube de Ténis do Estoril, onde estão a jogar pela primeira vez um torneio do ATP Tour.