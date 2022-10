Bola da "Mão de Deus" de Maradona vai ser leiloada

A bola da famosa "Mão de Deus" de Maradona no Mundial de 1986 no México vai ser leiloada e espera-se que possa ser licitada por três milhões de euros. A bola pertence ao árbitro Ali Bin Nasser, que apitou no Campeonato do Mundo o jogo dos quartos-de-final entre a Argentina e a Inglaterra, e que validou o golo irregular do craque argentino, na vitória dos sul-americanos por 2-1.

Maradona marcou dois golos históricos nessa partida contra a Inglaterra. O primeiro foi apontado com a mão, num lance na área dividido com o guarda-redes Peter Shilton que ficou para sempre imortalizado como "Mão de Deus", palavras utilizadas pelo próprio - "marquei um pouco com a cabeça e um pouco com a mão de Deus". E o segundo uma autêntica maravilha, batizado como "Golo do Século, em que arrancando com a bola do seu campo defensivo, o argentino driblou cinco jogadores ingleses, incluindo, Peter Shilton.

A bola, que será leiloada, foi utilizada durante os 90 minutos da partida, que entrou para a história da Argentina. Além de garantir a continuidade da campanha da seleção no Mundial de 1986, que terminaria com a conquista do título na final frente à Alemanha, o triunfo sobre os britânicos teve ainda um gostinho especial devido ao conflito entre os dois países na Guerra das Malvinas.

Ainda hoje Shilton não perdoa a Maradona a "batota". "Bastaria o pedido de desculpas à seleção inglesa, porque todos sofremos com a batota que ele fez. Maradona admitiu de forma esquiva, dizendo que era a mão de Deus, mas nunca pediu desculpa nem mostrou qualquer arrependimento. Ele não pede desculpa e eu recuso-me a apertar-lhe a mão. Continuo a dizer que é o melhor jogador de todos os tempos, mas não o respeito como desportista", disse o guarda-redes há uns anos

"O momento do jogo, a história entre as duas equipas e a 'Mão de Deus' fizeram com que este desafio fosse considerado um dos mais famosos e emocionantes da história do futebol", disse Graham Budd, presidente da Graham Budd Auctions, que irá realizar o leilão.

Este não será o primeiro objeto ligado a Maradona e ao Mundial de 1986 a ser leiloado. Em maio, a camisa número 10 usada pelo jogador na mesma partida foi leiloada por cerca de sete milhões de euros.