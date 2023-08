Bis de Haaland abre defesa do título e vitória do Manchester City em Burnley

Um 'bis' do goleador norueguês Erling Haaland abriu esta sexta-feira a vitória do Manchester City por 3-0 em casa do Burnley, iniciando da melhor maneira a defesa do título inglês de futebol.

No encontro inaugural da edição 2023/24 da Liga inglesa, o City, que contou com Bernardo Silva os 90 minutos, enquanto Rúben Dias ficou de fora devido a lesão, adiantou-se cedo no marcador, quando Haaland, melhor marcador da edição passada, anotou o seu primeiro golo, logo aos quatro minutos, tendo ampliado ainda na primeira parte, aos 36.

O tento que fechou as contas do jogo surgiu já na reta final da partida, por intermédio de Rodri, aos 76.

Com esta vitória, o City instala-se desde já na liderança da prova e fica a aguardar agora pelo que fazem os seus principais rivais na corrida pelo título, numa ronda que vai se estender até segunda-feira, quando encerra com a receção do Manchester United, dos portugueses Bruno Fernandes e Diogo Dalot, ao Wolverhampton, no qual alinham José Sá, Nélson Semedo, Matheus Nunes, Pedro Neto, Toti Gomes, Fábio Silva e Daniel Podence.