Bis de Darwin vale vitória e disfarça mais uma exibição (muito) morna do Benfica

O Benfica venceu este sábado o Santa Clara na Luz por 2-1 e reduziu a diferença em relação ao Sporting, segundo classificado, para quatro pontos. O triunfo não foi fácil para os encarnados, que perdiam ao intervalo por 0-1, mas deram a volta com uma segunda parte sofrível em mais um jogo que não convenceram.

Ao nono encontro, Nélson Veríssimo repetiu o onze e apesar de João Mário e Yaremchuk já estarem aptos, ficaram no banco (o português nem chegou a entrar). Já o Santa Clara apresentou-se na Luz sem o médio ofensivo Lincoln - a sua principal figura - e também sem o avançado Cryzan, outro futebolista importante da equipa açoriana, ambos expulsos na jornada anterior, com o Gil Vicente.

Os encarnados começaram em bom estilo, com Darwin Núñez, Rafa e Everton em destaque. E aos três minutos já desperdiçavam a primeira ocasião de golo, por Gonçalo Ramos. Aos 17", Rafa isolou Darwin diante do guarda-redes Marco Pereira, mas o uruguaio falhou de forma inacreditável. E logo a seguir foi Vertonghen a atirar ao poste, depois de um excelente trabalho na área açoriana. O Benfica desperdiçava, e foi o Santa Clara a marcar aos 21", na primeira vez que surgiu com perigo junto da baliza de Vlachodimos. O autor do golo foi o avançado iraniano Mohebi - em estreia como titular - na conclusão de excelente jogada de ataque rápido, depois de Vlachodimos ainda ter conseguido defender o primeiro remate de Rui Costa. O árbitro assistente assinalou fora de jogo, mas depois da análise do VAR, Hélder Malheiro validou o golo, pois o futebolista visitante estava em jogo por 14 centímetros.

O golo sofrido fez mal aos encarnados, que deixaram de apresentar o futebol rápido e envolvente dos primeiros 20 minutos. E sem grande pressão do adversário, o Santa Clara aproveitava para conseguir algumas longas trocas de bola. Isto enquanto o nervosismo se apoderava dos jogadores da casa e dos adeptos, que começaram com os assobios que têm sido bem audíveis esta época. Rafa e Darwin viram amarelos evitáveis, o primeiro por protestos, o segundo após desentendimento com um adversário. E o Santa Clara esteve perto do 0-2 em cima do intervalo, na sequência de uma escorregadela fatal de Weigl, com Barreto a fazer o que quis de Otamendi, valendo Vlachodimos aos encarnados.

O Santa Clara terminou a primeira parte com quatro remates enquadrados, contra zero do Benfica, e pela quinta vez no campeonato os lisboetas foram em desvantagem para os balneários. No entanto, pela segunda vez, conseguiram dar a volta, depois de um empate e três derrotas nas anteriores ocasiões.

Darwin vale três pontos

A segunda parte recomeçou no mesmo estilo do final do primeiro tempo, com os defesas do Benfica adormecidos mas Vlachodimos atento, desta vez com boa saída aos pés de Anderson Carvalho. Mas a equipa da Luz respondeu de imediato, com dois lances em que Paulo Bernardo surgiu em boa posição à entrada da área dos visitantes, mas decidindo mal na primeira ocasião e vendo depois o seu remate travado por Villanueva.

Logo a seguir má notícia para Mário Silva, com Mohebi a sair lesionado, substituído por Nené. Aos 57", Veríssimo substituiu Paulo Bernardo e Everton por Taarabt e Yaremchuck e poucos segundos depois o Benfica beneficiou de uma grande penalidade, a castigar falta de Villanueva sobre Rafa. Darwin não desperdiçou e fez o empate. Era o tónico que o Benfica necessitava e foi preciso esperar apenas dois minutos para as águias passarem para posição de vantagem, outra vez com Darwin a faturar, reforçando o estatuto de melhor marcador da I Liga, com 18 golos. A assistência foi de Yaremchuk, mas grande parte do mérito foi de Rafa. O ponta de lança uruguaio marca há quatro jogos consecutivos e alcançou o seu sexto bis esta época, quarto na I Liga.

Em vantagem no marcador, o Benfica tranquilizou-se e Taarabt mostrava-se com excelentes iniciativas, como há muito não se via, fazendo lembrar os seus melhores tempos na Luz. E o 3-1 esteve próximo em várias ocasiões.