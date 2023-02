Bis de Bruma na goleada do Sp. Braga sobre o Famalicão

O Sporting de Braga venceu este sábado o Famalicão por 4-1, com um bis do reforço Bruma, num jogo da 19.ª jornada da I Liga de futebol em que os bracarenses tiveram uma grande ponta final.

Depois da goleada sofrida quarta-feira em Alvalade, diante do Sporting (5-0), o onze de Artur Jorge voltou às vitórias com golos de Mihaj (22 minutos, na própria baliza), Banza (79) e Bruma (90+1 e 90+3), de nada valendo o golo de Sanca, que chegou a dar o empate ao Famalicão (71).

Os bracarenses ultrapassam, à condição, no segundo posto o FC Porto, que recebe ainda hoje o Vizela.

O Famalicão, que vinha do melhor período da época, com três triunfos nas últimas cinco rondas, deu luta, mas não foi suficientemente incisivo a atacar.

O jogo foi equilibrado e o resultado só se avolumou no período de descontos, com Bruma, em estreia absoluta, a desequilibrar em jogadas individuais.

O Sporting de Braga regressou ao 4x4x2, mas ainda sem Ricardo Horta, que não recuperou de lesão, e a equipa entrou melhor no jogo, ainda que a primeira grande ocasião tenha pertencido ao Famalicão, com Jhonder a definir mal em excelente posição.

O primeiro golo surgiu aos 22 minutos: cruzamento de Victor Gómez da direita e Mihaj, ao tentar intercetá-lo, a introduzir a bola na própria baliza.

O jogo era de toada morna, com raros motivos de interesse, mas com sinal mais dos bracarenses.

No início da segunda parte, o Famalicão mostrou vontade de chegar ao empate, mas com exceção de uma investida de Dobre pela esquerda, não conseguia criar real perigo.

Artur Jorge lançou dois reforços de inverno - Pizzi e Bruma - à passagem da hora de jogo e João Pedro Sousa respondeu 10 minutos depois com uma tripla substituição, com Gustavo Assunção, Pablo e Sanca. E foi mais feliz com o empate a chegar instantes depois através de um jogador que fez entrar.

Penetra cruzou da direita, Paulo Oliveira cortou defeituosamente e Sanca, ao segundo poste, fez o golo dos famalicenses (71 minutos).

O Sporting de Braga teve uma boa reação e colocou-se de novo na frente após uma bela jogada coletiva, com destaque para a combinação entre Victor Gomes e Pizzi e assistência do lateral espanhol para Banza encostar (79 minutos).

O terceiro e o quarto golos, ambos por Bruma, chegaram já nos descontos: primeiro no 'coração' da área, o extremo concluiu mais um bom envolvimento atacante dos arsenalistas, com Pizzi de novo na jogada, e o segundo, após jogada individual, com 'colaboração' infeliz do guardião Luiz Júnior.