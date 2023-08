Big 5 arrancam com 65 portugueses e Inglaterra a liderar

Os cinco campeonatos mais representativos da Europa vão arrancar (Inglaterra, França e Espanha esta noite, Itália e Alemanha para a semana) e com 65 jogadores portugueses espalhados pelas várias equipas (o mercado ainda está aberto, pelo que pode haver mexidas). A Premier League é, de longe, a liga das Big 5 onde atuam mais, num total de 23, tendência que vem de há alguns anos e muito devido ao contingente luso do Wolverhampton - neste momento são oito.

Neste defeso, dois jovens lusos rumaram a Premier League, o jovem ex-Benfica Diego Moreira, para o Chelsea (dificilmente ficará no plantel principal), e o avançado sportinguista Chermiti, para o Everton (ainda por oficializar). Muito se falou do guarda-redes Diogo Costa (FC Porto) para o Manchester United, mas o negócio não se concretizou.

É precisamente na cidade de Manchester que "moram" cinco internacionais portugueses. No City de Guardiola estão Bernardo Silva, Rúben Dias e João Cancelo (tem sido apontado ao Barcelona); no United de Ten Hag jogam Bruno Fernandes e Diogo Dalot.

Mas é nos Wolves onde a comunidade lusa é maior, com um total de nove representantes: Matheus Nunes, Pedro Neto, Podence, José Sá, Nélson Semedo, Fábio Silva, Toti, Bruno Jordão e Gonçalo Guedes.

A liga inglesa arranca esta noite, com uma deslocação do campeão Manchester City ao campo do Burnley (20.00, Eleven). No domingo há um Chelsea-Liverpool (16.30, Eleven), e na segunda-feira um confronto com muitos portugueses, entre o Manchester United e o Wolverhampton (20.00, Eleven).

Gonçalo Ramos engrossa PSG

França também tem sido nos últimos anos o destino de vários portugueses, sobretudo o milionário PSG, que neste defeso viu a legião lusa aumentar, com a transferência de Gonçalo Ramos - um empréstimo até ao final da época, com opção de compra de 65 milhões mais 15 por objetivos, que assim se junta a Danilo Pereira, Nuno Mendes, Vitinha, Renato Sanches.

Destaque ainda na liga francesa para o guarda-redes Anthony Lopes, a cumprir a sua 13.ª época no Lyon. E para o facto de no Lille, treinado por Paulo Fonseca, atuarem ainda Tiago Djaló, Tiago Santos e Ivan Cavaleiro.

A Ligue 1 começa esta noite (20.00, Eleven), com uma deslocação do Lille de Paulo Fonseca ao terreno do Nice. A estreia do PSG é amanhã (20.00, Eleven), com uma receção ao Lorient.

O campeonato espanhol foi, em tempos, casa de ilustres portugueses, que passearam a sua classe por Real Madrid e Barcelona. Hoje nenhum dos dois gigantes espanhóis conta com craques lusos, embora se fale com insistência que João Cancelo pode rumar ao Barça.

O mais mediático, e também o mais caro, é João Félix, que contudo parece ter os dias contados no Atlético Madrid e é bem provável que deixe os colchoneros.

O último internacional português a aterrar na liga espanhola foi o avançado André Silva, que foi cedido até ao final da época pelo RB Leipzig à Real Sociedad. Trata-se de um regresso à La Liga, depois de no passado ter atuado no Sevilha.

O campeonato espanhol tem início esta noite (18.30. Eleven), com o Almeria-Rayo Vallecano. Amanhã entra em ação o Real Madrid, com uma deslocação a Bilbau (20.30, Eleven) e o Barcelona começa a defesa do título no domingo, em Getafe (20.30, Eleven).

Guerreiro no Bayern

Na liga alemã há um português em destaque. Depois de sete temporadas no Borussia Dortmund, o defesa Raphaël Guerreiro mudou-se para o rival e crónico campeão alemão, o Bayern Munique, onde chegou a custo zero.

Também o jovem Fábio Carvalho vai ter a sua primeira experiência na Bundesliga. Sem espaço no Liverpool, foi cedido até ao final da temporada do RB Leipzig. E Tiago Tomás, depois de duas épocas emprestado pelo Sporting ao Estugarda, assinou pelo Wolfsburgo.

O arranque da Bundesliga está marcado para o dia 18, com um duelo entre o Werder Bremen e o campeão Bayern Munique.

Tal como Espanha, Itália chegou a ser há alguns anos o destino de grandes craques portugueses. Hoje são 10 representantes, com Rafael Leão, do AC Milan, como maior figura. No campeão Nápoles mantém-se o lateral Mário Rui e a baliza da AS Roma treinada por José Mourinho continua entregue a Rui Patrício. Beto, avançado da Udinese, chegou a ser apontado a clubes de maior dimensão, mas para já continua em Udine.

A liga italiana tem início no dia 19, com o campeão Nápoles a deslocar-se ao campo do Frosinone (17.30, Sport TV). No dia 20 há um confronto de treinadores portugueses, com a Roma de Mourinho a receber a Salernitana de Paulo Sousa.

Além dos 65 jogadores, nas Big 5 estão no ativo quatro treinadores portugueses. José Mourinho mantém-se na AS Roma e Paulo Sousa na Salernitana, Marco Silva na liga inglesa no Fulham e Paulo Fonseca em terras francesas no comando do Lille.

