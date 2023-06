Bernardo Silva: "Sonho muito ganhar um Mundial ou um Europeu por Portugal"

Bernardo Silva já vai em 61 jogos esta época, dos quais dez pela seleção nacional, e três troféus conquistados: Liga dos Campeões, Premier League e Taça de Inglaterra. Erguer um troféu pela seleção é o sonho que se segue do médio do Manchester City: "Falhei o Euro 2016 por lesão. Ainda que um título seja um título, um Euro não é uma Liga das Nações. Sonho muito ganhar um Mundial ou um Europeu por Portugal. Vou trabalhar para conseguir isso."

Para já, Bernardo Silva concentra-se na qualificação para o Campeonato da Europa de 2024 e no duplo compromisso da equipa das quinas, com a Bósnia-Herzegovina (amanhã) e a Islândia (terça-feira). "Sinto-me muito bem. Estou numa fase em que o meu corpo corresponde muito bem ao que é pedido", disse o médio de 29 anos, admitindo que esta "nem foi das épocas mais duras" que teve, porque em muitos dos jogos que disputou foi suplente utilizado ou foi substituído.

Mas a sobrecarga do calendário é uma realidade e Bruno Fernandes é um exemplo disso, segundo o médio dos citizens: "Calculo que esteja estafado." É que o jogador do Manchester United é o futebolista com mais jogos (67) e minutos ( 5739 ) a nível mundial esta época, tal o DN revelou na terça-feira. Mas, na seleção, "uns mais cansados do que outros", todos vão fazer tudo para alcançar o objetivo de qualificar Portugal para o Europeu.

A nova forma de jogar da seleção agrada a Bernardo, afinal o primeiro estágio sob o comando do selecionador Roberto Martínez "correu muito bem" e Portugal até goleou o Liechtenstein (4-0) e o Luxemburgo (6-0). Mas isso não é um recado para Fernando Santos: "Quando se trabalha com equipas técnicas diferentes, a forma de trabalhar muda. Não há o correto e o incorreto. Há várias formas de ganhar. As coisas têm corrido bem e vamos dar o melhor para que as coisas funcionem bem com o novo selecionador e para que, juntos, possamos dar muitas alegrias aos portugueses."

Jogar mais à frente ou mais atrás, pelo meio ou pela ala é "pouco relevante" para o médio português. O mais difícil, segundo Bernardo Silva, foi "ultrapassar a desilusão do Mundial 2022", em que Portugal foi eliminado por Marrocos nos quartos-de-final. Mas até na adversidade se veem os grandes profissionais e, segundo Bernardo Silva, os jogadores mostraram "muita personalidade" na primeira convocatória pós-Qatar. "Quando se ganha é tudo muito bonito, mas quando se perde é difícil ver toda a gente virada para o mesmo sítio. É importante estarmos bem e voltarmos a unir forças para esta qualificação, onde já conseguimos seis pontos e queremos mais seis", disse.

O caráter e a personalidade de Bernardo Silva foram muito elogiados pelo seu treinador Pep Guardiola, e os companheiros Jack Grealish e Rúben Dias após a conquista da Liga dos Campeões. O médio acredita que "é um bom exemplo" como jogador e como pessoa e gosta dessa sensação: "Sou assim e tento sempre comportar-me da melhor maneira para ser um exemplo para as pessoas à minha volta." Depois, deixou elogios ao companheiro de seleção: "Rúben Dias tem uma personalidade completamente diferente da minha e é um grande exemplo para mim."

Irrealista regressar já à Luz

Bernardo Silva não é de fugir a questões, mas estando na seleção foi cauteloso nas respostas sobre as possibilidades que se lhe abrem agora no mercado de transferências. "Ainda não sei o meu futuro. Mesmo que soubesse, este não seria o espaço para falar sobre isso", disse o jogador do Manchester City, lembrando já são "três anos" em que que passa o verão na incerteza.

Nesse sentido, garante que consegue desligar o chip e que os rumores da saída, seja para o Barcelona ou para o PSG, "não mexem" com ele: "Já estou bastante habituado a isso e estou muito focado. É muito importante e um orgulho imenso representar o nosso País, estar aqui é uma felicidade enorme. Temos dois jogos para darmos mais um passo importante e tentarmos dar uma alegria aos portugueses. É sempre um orgulho imenso representar a seleção."

A verdade é que Bernardo Silva tem alimentado o sonho benfiquista do regresso à Luz. Questionado sobre se pode acontecer no imediato, respondeu: "Só para acabar com o tema: é irrealista. As pessoas sabem o que sinto em relação ao Benfica, mas é irrealista neste momento e não vai acontecer."

Gonçalo Ramos não treinou

Gonçalo Ramos foi o único ausente no treino desta quinta-feira da seleção nacional, com vista à receção à Bósnia, de qualificação para o Euro 2024, marcado para sábado às 19.45 horas. O avançado contraiu uma mialgia e não esteve às ordens de Roberto Martínez na sessão de trabalhos, que decorreu na Cidade do Futebol.