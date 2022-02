Bernardo Silva e João Cancelo na equipa da semana da Champions

Os portugueses João Cancelo e Bernardo Silva integram a equipa da semana da Liga dos Campeões de futebol, depois de terem contribuído para a goleada do Manchester City sobre o Sporting, por 5-0, na primeira mão dos oitavos-de-final.

Na terça-feira, no Estádio José Alvalade, Bernardo Silva assinou dois golos diante dos leões, ambos na primeira parte, e ainda assistiu Raheem Sterling para o último golo dos citizens, no segundo tempo.

Os dois internacionais portugueses integram o onze ideal da primeira semana em que se disputaram jogos dos oitavos de final da competição, sendo que o City, vice-campeão europeu, é o clube mais representado, uma vez que Raheem Sterling, Phil Foden e Riyad Mahrez também entram nas escolhas da UEFA.

A equipa da semana da Liga dos Campeões inclui ainda o guarda-redes Thibaut Courtois (Real Madrid), os defesas Marquinhos (Paris Saint-Germain), Virgil van Dijk (Liverpool) e Andy Robertson (Liverpool) e os avançados Mohamed Salah (Liverpool) e Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Mbappé foi o autor do golo que permitiu ao PSG bater o Real Madrid, por 1-0, enquanto Salah marcou no triunfo do Liverpool sobre o Inter Milão, por 2-0. No outro jogo realizado esta semana, o Bayern Munique empatou 1-1 no reduto do Salzburgo.

Na próxima semana, disputam-se os restantes quatro jogos da primeira mão dos oitavos-de-final, entre os quais o Benfica-Ajax, na quarta-feira, no Estádio da Luz.