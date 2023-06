Benzema assina até 2026 pelo campeão saudita, de Nuno Espírito Santo

O internacional francês Karim Benzema vai jogar no Al-Ittihad, campeão saudita de futebol, nas próximas três temporadas, até 2026, após deixar os espanhóis do Real Madrid, anunciou o clube treinado pelo português Nuno Espírito Santo.

"Benzema está aqui. Um novo tigre rugirá. Bem-vindo ao Ittihad", escreveu o campeão saudita, na rede social Twitter, colocando um vídeo de apresentação, em que Benzema segura a nova camisola com a duração do contrato na dorsal.

W E L C O M E !

B E N Z E M A pic.twitter.com/Oc9IK4OoDj - Ittihad Club (@ittihad_en) June 6, 2023

O ponta de lança gaulês vestiu as cores dos merengues durante 14 anos, entre 2009/10 e 2022/23, tornando-se no futebolista com mais troféus conquistados pelo emblema espanhol, no qual partilhou o balneário com o português Cristiano Ronaldo, que também joga no campeonato saudita, mas ao serviço do Al Nassr.

O internacional francês chegou ao Real Madrid em 2009, com apenas 21 anos, proveniente dos franceses do Lyon, clube onde se formou e chegou à equipa principal.

Nos merengues, o avançado, atualmente com 35 anos, conquistou 25 títulos, entre eles cinco Ligas dos Campeões, quatro Supertaças europeias, cinco Mundiais de clubes, quatro Ligas espanholas, três Supertaças e três Taças do Rei.

O dianteiro foi também distinguido diversas vezes a título individual, entre elas com a conquista da Bola de Ouro, prémio do France Football para o melhor futebolista da época, arrebatado em 2022.