Benfiquista David Neres pode jogar com o FC Porto na Supertaça

David Neres está livre para jogar a Supertaça. O Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) aceitou a providência cautelar que suspende o castigo de um jogo que o Conselho de Disciplina tinha aplicado ao jogador do Benfica.

O brasileiro tinha sido punido por insultos ao portista Otávio e por ter identificado o sportinguista Pote num vídeo em direto, pelo que o brasileiro estará agora disponível para defrontar o FC Porto no dia 9 de agosto.

O Benfica tinha avançado com uma providência cautelar para tentar anular o castigo do extremo, que já tinha igualmente escapado a um outro relacionado a um vídeo que gravou no Estádio da Luz, onde proferiu as palavras ofensivas para os dois principais rivais.

Neres será assim mais uma opção para Roger Schmidt no clássico que abre a época 2023-24 entre o campeão Benfica e o FC Porto vencedor da Taça de Portugal.