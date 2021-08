Benfica vende Waldschmidt ao Wolfsburgo por 12 milhões de euros

Com dois golos perto do fim, Benfica mantém-se 100% vitorioso

"A Sport Lisboa e Benfica -- Futebol, SAD (Benfica SAD) informa, nos termos e para o efeito do disposto no artigo 248.º - A do Código dos Valores Mobiliários, que chegou a acordo com o Wolfsburgo para a alienação da totalidade dos direitos do jogador Gian-Luca Waldschmidt, pelo montante de 12.000.000 milhões de euros", refere o Benfica, em nota enviada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

Waldschmidt deixa o clube lisboeta um pouco mais de um ano depois de ter sido anunciado em agosto de 2020 como reforço das 'águias', com o Benfica a pagar então 15 milhões de euros pelo jogador, com o qual assinou um contrato até 2025.