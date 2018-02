Portimão, 10/02/2018 - O Portimonense Sporting Clube recebeu esta noite o Sport Lisboa e Benfica no Estádio do Portimonense SC em jogo a contar para a 22º jornada da I Liga 2017/2018. Zivkovic (Jorge Amaral/Global Imagens)

Drulovic acredita que as novas funções do sérvio no sistema de Rui Vitória podem abrir-lhe as portas da seleção para o Mundial

"O Zivkovic pode tornar-se um jogador mais completo e no futuro poderá jogar em várias posições e dentro de vários sistemas táticos." É assim que Ljubinko Drulovic, antigo jogador de Benfica e FC Porto, e ex-selecionador sérvio, analisa a nova vida do jogador encarnado, que esteve em destaque na vitória frente ao Portimonense, no Algarve, onde voltou a ser um dos três médios da equipa de Rui Vitória.

Após uma primeira metade da época em que jogou de forma intermitente, Andrija Zivkovic está a aproveitar a lesão de Krovinovic para assumir um novo e importante papel na equipa. "É um jogador com grande potencial e tem de aproveitar esta oportunidade", sublinhou Drulovic, perspetivando: "Se continuar a jogar terá boas possibilidades de ir ao Mundial."

Para já, o antigo extremo acredita que "a confiança de Zivkovic está a subir e depois do golo que marcou ainda vai ser maior", razão pela qual está convencido de que "irá fazer grandes jogos até final da temporada". A forma como o internacional sérvio se está a adaptar às suas novas funções no Benfica não está a surpreender Drulovic. "Ele jogava mais como ala direito, mas trata-se de um jogador inteligente e tecnicamente muito evoluído", adianta, enaltecendo ainda a forma como tem sido ajudado pelos companheiros de equipa: "O Fejsa, que joga mais atrás, tem sido uma boa ajuda em termos defensivos para ele, tal como o Pizzi, que é um jogador mais experiente. O Zivkovic continua a participar muito em termos ofensivos e em termos defensivos é normal que tenha ainda de melhorar."

É nesse sentido que pede "mais tempo" ao número 17 do Benfica para que estabilize no novo papel que lhe foi confiado. "Terá de trabalhar mais em termos defensivos, corrigir algumas coisas para que se consiga adaptar bem e, com o tempo, ser mais eficaz em termos táticos", acrescenta Drulovic, reforçando a ideia de que Zivkovic será uma das escolhas do selecionador Mladen Krstajic. "Acredito que ele vai estar no Mundial da Rússia se for titular até final da temporada. A próxima convocatória para os jogos particulares de março já dará para ter uma ideia melhor daquelas que serão as escolhas finais."

Jonas para e Salvio operado

O jogo de Portimão deixou no entanto uma grande preocupação no treinador Rui Vitória, pois aos 64 minutos, Jonas teve de ser substituído devido a uma lesão no joelho esquerdo, após um choque com Nakajima. Ao que o DN apurou, não se trata de uma lesão grave, sendo certo que falha o jogo da próxima jornada, no sábado, com o Boavista, na Luz, ficando em dúvida para a deslocação a Paços de Ferreira.

Por sua vez, Salvio foi ontem submetido a uma artroscopia para debelar uma lesão no joelho direito, contraída na segunda parte do jogo com o Rio Ave. O departamento clínico do Benfica não revelou, no entanto, o tempo de paragem do extremo argentino.