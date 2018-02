Willock e Keaton Parks convocados para Paços de Ferreira

Pub

Rui Vitória chama dois jogadores que têm jogado pela equipa B

A chamada do médio Keaton Parks e do extremo Chris Willock são as grandes novidades da lista de 20 convocados do Benfica para o jogo deste sábado, às 20.30 horas, em Paços de Ferreira, a contar para a 23ª jornada da I Liga.

Em relação ao jogo anterior com o Boavista, o treinador Rui Vitória deixou de fora Eliseu, por opção técnica, uma vez que os lesionados continuam a ser Krovinovic e Salvio.

Rui Vitória considerou esta visita a Paços de Ferreira como "mais uma batalha para vencer", perante "um adversário que precisa de pontos" e que, por isso, o Benfica precisa de jogar "com determinação e convicção". O treinador encarnado lembrou que nesta fase "todas as equipas precisam de pontos", mas está convicto que a sua equipa tem denotado "uma grande evolução" que é reflexo das "melhores dinâmicas do coletivo e de um conjunto de variáveis que têm potenciado as exibições da equipa".

Eis então os 20 jogadores que viajaram para Paços de Ferreira:

Guarda-redes: Svilar, Bruno Varela;

Defesas: Grimaldo, Luisão, Jardel, André Almeida, Rúben Dias;

Médios: Fejsa, Samaris, Zivkovic, Pizzi, Franco Cervi, Rafa Silva, Chris Willock, Keaton Parks, Diogo Gonçalves, João Carvalho;

Avançados: Raúl Jiménez, Jonas, Seferovic.