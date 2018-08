Vlachodimos é o primeiro de quatro reforços defensivos

Odysseas Vlachodimos é o primeiro reforço do Benfica para a próxima época. O guarda-redes de 24 anos foi ontem apresentado oficialmente, depois de fazer os exames médicos e assinar contrato válido por cinco temporadas.

Com 1,91 metros de altura, este jogador nascido em Estugarda, na Alemanha, para onde os pais de origem grega emigraram em 1960, foi formado no clube da sua cidade, de onde saiu apenas em janeiro de 2016 para representar o Panathinaikos. Chega agora à Luz a troco de 2,4 milhões de euros, de acordo com o relatório e contas do primeiro semestre de 2017-18.

"Falei com o Kostas Mitroglou e ele disse-me que o Benfica é um clube fantástico e que vou gostar de estar aqui", revelou Vlachodimos em declarações à BTV, onde comentou o facto de ter sido considerado o melhor guarda-redes da Liga grega. "Tento sempre dar o meu máximo em campo. Para mim foi importante a ajuda dos meus companheiros, treinador e clube para ganhar este prémio", disse.

Vlachodimos ainda não escolheu o número que irá envergar no Benfica, mas já avisou que na camisola quer ter o seu primeiro nome. "Escolhi ter Odysseas estampado na camisola porque é um nome mais fácil de pronunciar", explicou, revelando estar "muito feliz" por representar "um clube muito grande, com grandes adeptos, com um estádio muito bom e que nos últimos anos tem estado na Champions".

Vlachodimos é internacional alemão dos sub-15 aos sub-21 e foi apontado como uma das grandes esperanças do futebol daquele país. No entanto, no Estugarda apenas fez três jogos na equipa principal, tendo por isso saído para o Panathinaikos, onde depressa se tornou titular indiscutível, contabilizando 61 jogos em duas épocas e meia na baliza do clube de Atenas.

Vlachodimos vai agora lutar pela titularidade na Luz, preenchendo uma vaga deixada em aberto pelo brasileiro Júlio César, que deixou o clube em dezembro. Em janeiro, a SAD encarnada ainda chegou a ponderar a antecipação do ingresso de Vlachodimos, que nessa altura tinha um acordo com o Benfica para a próxima época. À partida, o terceiro guarda-redes alemão da história do Benfica irá ter como concorrentes Bruno Varela e Mile Svilar. Contudo, ainda não é certo que estes dois jogadores se mantenham na equipa, pois Svilar poderá ser emprestado e existe a possibilidade de Varela ser vendido se surgir uma boa proposta.

Ebuehi é o próximo a ser oficial

O Benfica está a construir o plantel da próxima temporada começando pela defesa, uma vez que depois de Vlachodimos o próximo jogador a ser apresentado será o defesa-direito Tyronne Ebuehi, que irá representar a Nigéria no Mundial 2018. Este jogador, que nasceu há 22 anos em Haarlem, na Holanda, está desde quinta-feira à noite em Lisboa, tendo ontem realizado exames médicos, pelo que deverá ser oficializado como reforço encarnado ainda durante o dia de hoje.

Ebuehi deixa assim os holandeses do ADO Den Hagg, onde jogou nos últimos cinco anos, chegando à Luz em final de contrato.

Na próxima semana, está prevista a chegada de outro reforço para o setor defensivo. Trata-se do central argentino Germán Conti, de 23 anos, por quem o Benfica irá pagar 3,5 milhões de euros, com o jogador a assinar contrato válido por cinco temporadas. Conti foi formado no Colón, clube que representa a nível profissional desde 2013, tendo sido o capitão de equipa na última temporada. Conti estará em Lisboa terça ou quarta-feira, de acordo com informações recolhidas pelo DN.

Os reforços para o setor mais recuado, considerado o mais débil na última época, não devem ficar por aqui, uma vez que o Benfica está ainda a tentar negociar um defesa--esquerdo, sendo o espanhol Aarón Martín Caricol, de 21 anos, um dos alvos preferenciais. O jogador catalão, internacional pelas camadas jovens de Espanha, representa o Espanyol, que pretende uma verba a rondar os 12 milhões de euros, que os encarnados procuram baixar. Nesse sentido, a imprensa espanhola coloca a possibilidade de ser envolvido nesta negociação Lisandro López ou Samaris, como moeda de troca para baixar o valor pedido pelo clube de Barcelona.

Entretanto, a imprensa do Chile deu ontem como bem encaminhada a transferência do avançado internacional chileno Nicolás Castillo, de 25 anos, para o Benfica. O jogador é o segundo melhor marca- dor do Torneio Clausura do México ao serviço do Pumas, com 12 golos em 19 jogos.