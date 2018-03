Vieira: "As nossas vitórias são por nós e nunca contra ninguém"

Pub

O presidente do Benfica abriu a a gala do clube com um discurso virado para dentro

Luís Filipe Vieira abriu esta quarta-feira à noite a Gala Benfica 2018, para atribuição dos galardões Cosme Damião, com um discurso virado para os feitos, projetos, objetivos e futuro do clube. O presidente dos encarnados reafirmou a vontade de "vencer o penta".

E deixou ainda uma garantia: "As nossas vitórias são por nós e nunca contra ninguém. E essa é uma diferença única que nos distingue de muitos. Ganhamos por nós e só por nós, respeitando sempre os nossos rivais e todos os clubes, que dão mérito a todas as competições em que participamos. O nosso presente é de confiança no trabalho profissional, na alma benfiquista e na construção de um futuro ainda com mais vitórias. Nenhum estado de alma é superior à grandeza do Sport Lisboa e Benfica."

Outra nota de destaque foi o facto de Vieira ter dito que o Benfica "depende cada vez mais de si próprio", deixando várias certezas em relação ao atual momento. "Graças às opções tomadas de conjugar resultados desportivos com o necessário rigor financeiro, aumentámos o património do clube como ninguém, estamos a equilibrar as contas como ninguém - em breve reduziremos a dívida bancária em 100 milhões de euros -, estamos a ganhar como ninguém, ganhámos o tetra e queremos vencer o penta."

Em relação ao futuro apontou: "Com orgulho, como ninguém lançámos as sementes para um futuro assente na formação, no equilíbrio das contas do clube, no reforço da importância dos sócios, das Casas do Benfica, dos adeptos e dos nossos parceiros e patrocinadores."