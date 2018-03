Vieira aponta ao penta e diz que as vitórias "não são contra ninguém"

Pub

O presidente dos encarnados abriu a Gala 2018 com um discurso virado para dentro e sem referência aos processos de investigação que atingiram o clube. Jonas e Rui Vitória encheram o palco e Nené arrancou os maiores aplausos

Luís Filipe Vieira abriu ontem a Gala Benfica 2018, no Coliseu dos Recreios, com um discurso muito virado para dentro e sem qualquer referência ao momento conturbado causado pelos processos de investigação que envolvem o clube. O presidente dos encarnados preferiu realçar o trabalho feito, os projetos para o futuro e deixar uma certeza: "Ganhámos o tetra e queremos ser penta."

"É pelo Benfica que aqui estamos. E as nossas vitórias são sempre por nós e nunca contra ninguém. E essa é uma diferença única que nos distingue de muitos. Ganhamos por nós e só por nós, respeitando sempre os nosso rivais e todos os clubes, que dão mérito a todas as competições em que participamos", sublinhou.

Vieira apelou à "alma benfiquista" e a "um futuro ainda com mais vitórias", realçando que as opções tomadas têm visado "conjugar resultados desportivos com o necessário rigor financeiro". Nesse sentido, destacou que o clube "depende cada vez mais de si próprio" numa clara referência ao objetivo de reduzir o passivo da SAD. "Aumentámos o património do clube como ninguém, estamos a equilibrar as contas como ninguém - em breve reduziremos a dívida bancária em cem milhões de euros - e estamos a ganhar como ninguém", destacou, sublinhando o "orgulho" de o Benfica ter lançado "as sementes para um futuro assente na formação, no equilíbrio das contas, no reforço da importância dos sócios, das Casas do Benfica, dos adeptos e dos parceiros e patrocinadores".

Antes do início da cerimónia, que contou com as presenças de Fernando Gomes e Pedro Proença, respetivamente presidentes da Federação Portuguesa de Futebol e da Liga de Clubes, José Eduardo Moniz, administrador da SAD do Benfica, garantiu em declarações à BTV que irá "defender o Benfica em todas as ocasiões", pois "os milhões de benfiquistas merecem que aqueles em quem confiaram estejam prontos para qualquer combate".

Durante cerca de uma hora e meia, desfilaram no palco do Coliseu dos Recreios várias personalidades, atletas e técnicos encarnados que se destacaram no último ano. O primeiro premiado foi Rúben Dias, que foi distinguido com o galardão Cosme Damião para revelação. O defesa central, que nesta semana viu adiada a estreia na seleção devido a uma lesão, não pôde estar presente na cerimónia, tendo deixado uma mensagem de agradecimento através de uma mensagem gravada.

Nova candidatura de Rui Vitória

O ponto alto acabou por ser a entrega dos galardões destinados ao futebolista e treinador do ano. Foi sem surpresa que o primeiro prémio foi para o avançado brasileiro que, ao ser chamado ao palco, fez questão de chamar todos os companheiros de equipa presentes na plateia para irem com ele receber o prémio.

O palco ficou cheio por momentos, com Jonas a explicar a razão daquela sua iniciativa. "Fiz questão de chamar todos os meus companheiros por todo o companheirismo e amizade que há entre nós e para agradecer tudo o que estou a viver neste clube. Não estaria a ganhar nada disto se não fossem eles, acordo de manhã com uma ambição e alegria enormes para partilhar os treinos, jogos e estágios. Nem nos meus maiores sonhos imaginava estar a passar por isto", disse.

Pouco depois foi Rui Vitória a receber o prémio de treinador do ano. E além dos agradecimentos deixou uma mensagem forte: "Vou candidatar-me a este prémio para o ano que vem, sem qualquer presunção ou vaidade, pois vamos atrás do penta com toda a determinação e vontade. O que viram na manifestação de Jonas é o sinal do que queremos num futuro breve. Prometemos muito trabalho e luta até à última gota de suor."

Outro dos momentos altos da noite foi a entrega do galardão de homenagem a Nené, que foi ovacionado de pé por toda a plateia. O antigo avançado não escondeu a emoção e foi com a voz embargada que agradeceu.