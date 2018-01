Pub

Encarnados jogaram em Moreira de Cónegos na 17.º jornada da I Liga

O Benfica foi o primeiro dos três grandes a entrar em campo este domingo, na 17.º jornada da Liga. Veja os vídeos da exibição no terreno do Moreirense.

Os golos:

23' - Remate forte de Pizzi, com a parte interior do pé direito, depois de um cruzamento de Jonas já na área. Boa jogada ofensiva dos encarnados a resultar no primeiro da tarde.

74' - Cruzamento de João Carvalho, Jonas a tirar André Micael da frente e a marcar.

Os casos:

53' - Gritou-se golo em Moreira de Cónegos, mas o golo de Jonas foi precedido de fora-de-jogo que já tinha sido assinalado.

79' - Zizo vai para a baliza de Bruno Varela, cruza, mas Rúben Dias a tirar. Pediam mão os jogadores do Moreirense.

As melhores jogadas:

12' - Salvio remata, a bola sofre um desvio e sobra para Jonas. Por duas vezes o brasileiro tentou encontrar o caminho do golo, mas o guarda-redes da casa evitou o 1-0.

28' - Krovinovic mete atrasado para a área, Pizzi aparece a rematar de primeira, valeu o guarda-redes do Moreirense a evitar o bis do jogador encarnado.

55' - Grande cabeceamento de Arsénio, mas Varela a fazer uma defesa enorme e a evitar o empate.

70' - Enorme defesa de Jhonatan que evitou que o segundo golo do Benfica fosse mais cedo.

83' - Remate violento de Tozé. A bola saiu ao lado, mas perto do poste.