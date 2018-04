Varela não sofre há 441 minutos, mas ainda está longe do top

Pub

Guardião está no seu melhor momento, mas ainda distante dos 1065 minutos do recorde dos encarnados, na posse de Manuel Bento - ou dos 1192 do ex-portista Vítor Baía

Bruno Varela é o guarda-redes há mais tempo imbatível na I Liga, com um total de 441 minutos sem ir buscar a bola ao fundo das redes do Benfica.

O internacional sub-21 português soma quatro jogos completos sem sofrer golos, designadamente contra Marítimo, Desportivo das Aves, Feirense e V. Guimarães, somando-lhes ainda 81 minutos do jogo contra o Paços de Ferreira. Números interessantes, mas, ainda assim, o jovem de 23 anos está bastante longe do recorde português e mesmo do top histórico dos guarda-redes encarnados.

No que diz respeito ao Benfica, por exemplo, o ex-guardião do Vitória de Setúbal, onde se destacou na temporada passada, está ainda afastado do top 5, onde Manuel Bento segue destacado na liderança, com 1065 minutos sem sofrer golos entre 29 de setembro de 1985 e 12 de janeiro de 1986. Segue-se o brasileiro Ederson, atualmente no Manchester City, que conseguiu estar 850 minutos sem sofrer golos na temporada de 2016-2017. A fechar o pódio está novamente Manuel Bento, com 839 minutos imbatido na época de 1977-1978 (ver quadro).

A nível da Liga portuguesa, Bruno Varela está ainda mais longe do topo, onde ainda permanece o ex-guarda-redes do FC Porto Vítor Baía, que esteve 1192 minutos sem deixar entrar um único remate entre setembro de 1991 e 1992.

Saindo do ambiente da elite nacional, no entanto, o recorde de Baía foi superado há três anos por João Botelho, então guardião do Operário de Lagoa dos Açores, que fixou a melhor marca em 1221 minutos, quando disputava o Campeonato Nacional de Seniores (terceiro escalão nacional).

Destaque, ainda assim, para o facto de atualmente só dois guardiões das principais ligas europeias terem melhor registo do que Bruno Varela. Na frente está o ucraniano Pyatov, do Shakthar Donetsk, liderado pelo português Paulo Fonseca, com um total de 541 minutos, seguido pelo alemão Ralf Fahrmann, do Schalke 04, que leva 462.

História frente ao Sporting?

É verdade que, de momento, Bruno Varela ainda está longe de vários recordes, mas, ainda assim, até final da temporada pode entrar na história, tanto dos encarnados como do campeonato nacional. E o Sporting pode ajudar à festa.

Assim, para já, Bruno Varela leva 441 minutos sem sofrer golos. Até final da temporada faltam seis partidas, o que poderá dar um total de 981, mas a verdade é que para conseguir pelo menos a terceira posição do ranking da Primeira Liga, ultrapassando os 850 do ex-Benfica Ederson, o guarda-redes dos encarnados terá de manter a baliza inviolada até aos 50 minutos do jogo com o Sporting, na 33.ª e penúltima jornada da prova. Até lá, no entanto, terá de parar os goleadores de V. Setúbal, FC Porto, Estoril e Tondela, respetivamente.

Vlachodimos para dar luta

Bruno Varela começou a temporada a titular no Benfica, mas perdeu o lugar à 6.ª jornada, voltando à titularidade na 12.ª e não tendo então mais saído da equipa. Neste momento tem no jovem belga Svilar o concorrente mais direto, mas na próxima temporada o greco--alemão Vlachodimos será um concorrente de peso. Contratado ao Panathinaikos, de onde chegará a custo zero, o antigo internacional sub-21 alemão, de 23 anos, foi um pedido de Rui Vitória e até poderia ter chegado já durante o mês de janeiro, mas dadas as boas performances de Bruno Varela a chegada foi retardada para julho.