Clube da Luz jogou com segundas linhas e ao intervalo perdia por 2-0 (Varela com culpas num golo). Seferovic e Rúben Dias deram a volta ao marcador

O Vitória de Setúbal, já apurado para a final four da Taça da Liga, empatou esta sexta-feira a dois golos com o Benfica, que já estava eliminado da prova, numa partida em que os encarnados foram para o intervalo a perder por 2-0, mas conseguiram dar a volta ao texto logo no início do segundo tempo.

Rui Vitória aproveitou o facto de a equipa já estar eliminada da Taça da Liga para dar minutos aos jogadores menos utilizados, poupando também os titulares para o dérbi de quarta-feira com o Sporting (muitos deles nem no banco estiveram). Mas durante a primeira parte as segundas linhas não conseguiram dar conta do recado.

Os dois golos do Vitória de Setúbal nasceram de dois cantos e foram apontados por... dois defesas centrais. Primeiro aos 31' por Vasco Fernandes, na recarga a uma boa defesa de Svilar a cabeceamento de Gonçalo Paciência. E depois aos 38', num lance em que Bruno Varela (tinha entrado minutos antes para o lugar do lesionado Svilar) saiu mal dos postes e Pedro Pinto cabeceou para o fundo das redes.

O Benfica transformou-se da noite para o dia na segunda parte, surgindo logo desde início a pressionar o V. Setúbal. Seferovic reduziu aos 52', encostando a bola para a baliza depois de um grande trabalho de João Carvalho. E seis minutos depois, Rúben Dias empatou a partida, dando o melhor seguimento de cabeça a um cruzamento de Zivkovic.

O resultado, contudo, não sofreu alterações até ao final, apesar de o Benfica ter tido as melhores oportunidades, com destaque para um remate ao lado de Seferovic aos 78 minutos.

Eis os onzes oficiais:

V. SETÚBAL: Trigueira; Arnold, Vasco Fernandes, Pedro Pinto e Nuno Pinto; Pedrosa, Podstawski, Nenê Bonilha e André Sousa; João Amaral e Gonçalo Paciência.

BENFICA: Svilar; Douglas, Lisandro, Rúben Dias e Eliseu; Samaris, Filipe Augusto, João Carvalho e Zivkovic; Rafa e Seferovic.