Um grande susto acabou transformado em goleada

Benfica fez uma primeira parte muito fraca e viu o Rio Ave fazer um golo e ameaçar outros. O segundo tempo, contudo, foi de sonho para os encarnados, que marcaram por cinco vezes

O Benfica voltou ontem às vitórias no campeonato, derrotando o Rio Ave, algo que ainda não tinha conseguido nesta temporada. Após um empate em Vila do Conde na primeira volta e uma derrota para a Taça também no Norte do país, ontem as águias vingaram-se, e de que maneira. Mas só na segunda metade, porque no primeiro tempo os vila-condenses ainda ameaçaram repetir os últimos resultados. Depois, os encarnados deram show e quase ridicularizaram os comandados de Miguel Cardoso.

Ao final de 723 dias, ontem, após a primeira parte foram muitos os que pensaram certamente que a invencibilidade em casa do Benfica contra equipas portuguesas estava para acabar. Tudo porque o Rio Ave estava a vencer ao intervalo... e a convencer.

O Benfica até entrou bem no jogo, ontem com Zivkovic a fazer as vezes de João Carvalho, pressionou o Rio Ave, mas sem acerto no ataque. E o que os encarnados não tiveram teve o Rio Ave. Aos 10", Francisco Geraldes arrancou pela esquerda, passou por toda a defesa e assistiu Guedes, que saltou mais alto do que Rúben Dias e marcou o primeiro da noite. Com este golo o tal Benfica autoritário que entrou em campo... desapareceu.

Aí surgiu um Rio Ave com personalidade, sem medo e que foi criando ocasiões e ganhando confiança. O Benfica não desistia, é certo, mas faltou clarividência e acerto entre linhas. Algo que do outro lado apareceu com o golo. E, se o Benfica caiu de produção e animicamente baixou a cabeça, pior poderia ter ficado quando, primeiro, João Novais acertou no poste de Bruno Varela (12") e, depois, Guedes (25") surgiu isolado perante o guarda--redes dos encarnados.

Foram duas oportunidades claras, mas do que o público não gostava era do (tão) à-vontade com que o Rio Ave jogava após o golo inaugural. De tal forma que a dada altura a equipa de Rui Vitória acabou mesmo por ser assobiada pelos adeptos.

O Benfica, ainda assim, acabou a primeira parte por cima e com um ritmo bastante elevado. Jonas ainda teve o empate nos pés, aos 43", isto já depois de os encarnados terem reivindicado duas alegadas grandes penalidades por marcar, mas que o árbitro mandou jogar.

E foi assim também que iniciou o segundo tempo, num ritmo elevado, ritmo esse que permitiu que aos 49" os encarnados chegassem ao empate, num canto ganho por Zivkovic que Jardel finalizou - marcou no 200.º jogo de águia ao peito.

Os encarnados já estavam melhores e com o golo ainda mais confiança ganharam. Em quase 40 minutos de jogo para se jogar só deu Benfica. O Rio Ave passou de um excelente primeiro tempo para uma etapa complementar onde foi totalmente sufocado pelas águias. Os vila-condenses, é certo, também quebraram fisicamente, mas foi sobretudo um Benfica autoritário que tomou conta da partida.

O Rio Ave ainda aguentou a velocidade supersónica de Zivkovic e de Cervi durante mais 14 minutos, mas quando Pizzi encontrou o fundo das redes, aos 63", após jogada de Grimaldo, a equipa de Vila do Conde desapareceu e entregou de bandeja a vitória ao Benfica.

Mas entregou o jogo e a disputa do mesmo porque assim os encarnados obrigaram. Mesmo a vencer por um golo, os comandados de Rui Vitória não tiraram o pé do acelerador e queriam mais, muito mais, queriam apagar a imagem do primeiro tempo. E, aos 71", o inevitável Jonas fez mais uma vez o gosto ao pé, isolado por Jardel, e acabou por ir descansar, dando o lugar a Raúl Jiménez.

Mesmo sem o goleador, as águias eram a única equipa à procura do golo, até porque jogaram quase sempre no meio-campo contrário. Bruno Varela, aliás, foi um mero observador na etapa complementar, sem realizar qualquer defesa digna de registo. Viu Rúben Dias estrear-se a marcar de águia ao peito aos 83" e também Raúl Jiménez a fixar o resultado final aos 87". Mas viu, sobretudo, uma exibição de sonho das águias no segundo tempo, isto após uns finais 35 minutos da primeira parte de total desacerto.